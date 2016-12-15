AKP'li eski Bakanlar Gökçek'e karşı hukuk mücadelesinde

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin, Birlik Parkına ilişkin Büyükşehir Belediyesine karşı verdiği hukuk mücadelesi, ikinci kez oda lehine sonuçlandı.





Ankara 17. İdare Mahkemesi, Birlik Parkını yapılaşmaya açmak için ikinci plan değişikliğini de hukuka ve kamuya aykırılığı gerekçesiyle iptal etti. Davaya Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu, Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül’ün de aralarında olduğu çok sayıda semt sakini de odayla birlikte müdahil oldu. Eski bakanların Gökçek’e karşı Mimarlar Odasının yanında olması dikkat çekti.





Evrensel'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Birlik Parkını imara açmak için yaptığı birinci plan değişikliğine dair davayı kazanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, belediyenin dava konusu alanın konut ve ticaret alanı yapılmasına ilişkin yaptığı ikinci plan değişikliğine karşı açtığı davayı da kazandı.







Ankara 17. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgili kararının dava konusu yerin, daha önce 2012 ve 2013 yıllarında planlamaya konu edildiği ikinci kez imar hakkı oluşturulmasının imar mevzuatına, şehircilik ilke ve esaslarına, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verdi.