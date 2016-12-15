Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li eski Bakanlar Gökçek'e karşı hukuk mücadelesinde /15 Aralık 2016 18:01

AKP'li eski Bakanlar Gökçek'e karşı hukuk mücadelesinde

Ankara'da Birlik Parkını yapılaşmaya açan plan bir kez daha iptal edildi. AKP’li eski bakanlar, Gökçek’e karşı Mimarlar Odası'nın yanında yer aldı

SHABER3.COM

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin, Birlik Parkına ilişkin Büyükşehir Belediyesine karşı verdiği hukuk mücadelesi, ikinci kez oda lehine sonuçlandı.

Ankara 17. İdare Mahkemesi, Birlik Parkını yapılaşmaya açmak için ikinci plan değişikliğini de hukuka ve kamuya aykırılığı gerekçesiyle iptal etti. Davaya Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu, Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül’ün de aralarında olduğu çok sayıda semt sakini de odayla birlikte müdahil oldu. Eski bakanların Gökçek’e karşı Mimarlar Odasının yanında olması dikkat çekti.

Evrensel'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Birlik Parkını imara açmak için yaptığı birinci plan değişikliğine dair davayı kazanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, belediyenin dava konusu alanın konut ve ticaret alanı yapılmasına ilişkin yaptığı ikinci plan değişikliğine karşı açtığı davayı da kazandı.

Ankara 17. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgili kararının dava konusu yerin, daha önce 2012 ve 2013 yıllarında planlamaya konu edildiği ikinci kez imar hakkı oluşturulmasının imar mevzuatına, şehircilik ilke ve esaslarına, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verdi.
<< Önceki Haber AKP'li eski Bakanlar Gökçek'e karşı hukuk mücadelesinde Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:52:48