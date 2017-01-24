Samanyolu Haber /Gündem / Yılın kocası olmaya aday ? /24 Ocak 2017 17:39

Yılın kocası olmaya aday ?

Bir alış veriş merkezinde çekilen bir görüntü görenleri hayret ettiriyor.

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Alış Verişe çıkan bir hanım bütün AVM'yi boşaltmış paketleri de eşine yüklemiş. Sosyal Medyada yayılan görüntüdeki Koca yılın kocası olarak gösterildi 
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Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

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