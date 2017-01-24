Neo iktisatçı, pardon neo ihbarcı!

Saray'ın milyon dolarlar harcanarak tefriş edilmiş salonlarında muhtarlara sarf edilen hamasetten ibaret olan ekonomi için SALONOMİ (SALON+EKONOMİ) kavramının kullanılmasını teklif etmiştim. Halkın yüzde 71'i 'ekonomik kriz var' dediği halde salonların havası hiç değişmediğine göre iktidardakilerin SALONOMİ'ye sımsıkı sarılmaktan başka çaresi yok.





Propaganda mekanizmasını sonuna kadar kullanarak halkı Salonomi'ye intibak ettirmek bütün dertlere deva olabilir mi? Enflasyon çarşıda pazarda düşmeyince TÜİK sepetteki ağırlıkları azaltmıyor mu? Aynı TÜİK, millî geliri bir gecede yüzde 20 artırmadı mı?





Her iki suâldeki gibi nice manüplasyonun cevabı maalesef evet ise Salonomi; biraz AB'den, biraz ABD'den, biraz Şangay'dan, biraz Esed Suriyesi'nden, en fazla da Hitler Almanyası'ndan kes yapıştır Yeni Türkiye'nin iktisadî siyasetinin anayasası niye olmasın?





Salonomi'nin teorisyenleri dünden hazır. Senelerdir liberal ekonomi dersleri verdiği halde bir rektörlüğe, üç köşe yazısına ve Saray'da ikinci derece protokolle yenilen bir yemeğe bütün müktesebatını inkâr etmiş öyle fazla iktisatçı var ki seç beğen al!





'SALONOMİ'DE İŞLER NASIL YÜRÜR?





Neo iktisatçının mümeyyiz vasıfları Salonomi'ye can suyu olacaktır. Bunların her biri kürsü profesörü gibi görünse de amfide, okul kantininde talebeleri fişler, sosyal medyada gazetecilerin paylaşımlarının ekran görüntüsünü kaydeder.





Bütün mesailerini Saray'a, Damat Berat'a muhbirlik yapmak için sarf ederler. Bu kadar işin arasında onlarca şirkette yönetim kurulu azalığı, müşavirlik ve televizyon programcılığı gibi her biri ihtisas isteyen sahalarda sağ açık oynadıklarını da not edelim. Nobel ödülü almış iktisatçılar halt etmiş. Bizimkilerin eline su bile dökemez onlar.





Neo iktisatçı deyip geçmeyin...





İtina ile derlediği malumatı, haşmetmeab lutfederse yüz yüze, olmadı telefonla arzetmekten tarifsiz bir haz duyar. Gmail hesabının subject/konu kısmına 'Gazeteci-yazar ..... ..... yine haddini aşmış. Bir şekilde ayağını denk alması sağlanmalı' notu düşerek günün medya özetini geçmeyi de ihmal etmez.





'EKONOMİ KRİZDE Mİ? YOK ÖYLE BİRŞEY!'

Neo iktisatçı; hükûmetin, Merkez Bankası'nın etkisiz ve hatalı kararlarını tenkit edilmesine 'adı konmamış hainlik' diyebilecek kadar hızlı bir yaftacıdır. AKP seçmeninin yüzde 60'ının kriz var dediği bir vakitte onlar 'kim tutar bizi, enginlere sığmaz taşarız' marşını söylemekten hicap etmez.





ABD'de Donal Trump'ın başkanlığının ilk günlerinde açıkladığı radikal kararların Türkiye'yi nasıl etkileyeceği, doların niye düşmediği, işsizliği azaltacak reformların neler olduğu, endüstri 4.0'ın ne gibi fırsatlar ya da tehditler ihtiva ettiği neo iktisatçıları alakadar etmedi, etmeyecek. Onlara gelene dek mühim ve muaccel işler, fişler var bitirilecek.





28 Şubat'ta neo Kemalist, dün neo liberal ve bugün neo Erdoğanist olduklarından hatları karıştırabilirler. O kadar kusur kadı kızında da bulunur. Mazur görün, kurtulun!





ELİNDE NİYET METRE, GÖZÜ SARAY'DA





Elindeki niyet-metreyi göstererek herkesin samimiyet testinden geçtiğini belirtir neo iktisatçı. Asistanına yazdırdığı makalenin son cümlesine nokta koymadan evvel Saray'a tazimde bulunur.





İlmin izzeti, vakarı gitmiş dalkavukluk, Saray soytarılığı ve illüzyonistlik kürsüyü işgal etmiştir.





Ekonomi, Salonomi'ye dönüştükçe neo iktisatçı da neo ihbarcı olma yolunda koşar adım ilerliyor.





Bu manzara mukabilinde zerre kadar vicdan taşıyan herkes derin bir teessür içinde.





Bir adamın ihtirası uğruna koca bir memleket çökertilirken ağlamak az bile.





Bir asırlık çile, ıstırap, gözyaşı ve alın terinin meyveleri koparılıp atılırken elhak yürekler dağlansa yeridir.





TARIK ZİYA

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