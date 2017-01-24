Tutuklanma korkusu üslup bozdurdu

Bir zamanların özgül ağırlığı yüksek(!) siyasetçisi AKP'li Bülent Arınç, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi' iddialarına cevap verdi, Erdoğan'a yazdığı mektubu sosyal medyada yayınladı. 15 Temmuz gecesi gösterilen direncin övüldüğü mektupta hem geçmiş olsun, hem de tebrik mesajı yer aldığı görüldü.







Hal böyleyken kendisi hakkında Erdoğan'dan özür diledi, af diledi gibi haberler çıktığını belirten Arınç iddiayı dile getiren Milat Gazetesi'nden Serdar Arseven ve Süleyman Özışık isimli kişiyi hedef aldı.





TUTUKLANMA ENDİŞESİ ÜSLUP BOZDURDU





Daha önce hitabeti ve konuşma üslubuyla bilinen Arınç, konu cemaat üzerinden kendisine yapılmasını beklenen operasyona gelince nezaketi bir kenara bıraktı.





Süleyman Özışık'ın yıllar önce Türkçe Olimpiyatları ve Hocaefendi hakkında yaptığı olumlu yorumları hatırlatan Arınç (kendisi de Olimpiyatlar'ın başmüdavimi değilmişçesine ve Hocaefendi'ye övgüler düzmemişçesine) ''f..'cü refleksler veren Süleyman Özışık bagajında bu kadar yük varken benim hakkımda neden böyle bir yazı yazar. Hiç utanmaz mı?



Ey Süleyman Özışık, hem f.ö'nün a'dan z'ye bütün etkinliklerinin müdavimi olup, internet sitelerinden fotoğraflarına kadar her şeyinin reklamını yapmışsın, hem de kalkıp beni diline dolamaya çalışmışsın. Ama işte görülüyor ki beni diline dolayacağım derken geçmişin ayaklarına dolandı! Yahu biraz olsun utanmaz mısın bayım?!'' diye yazdı





Vaktiyle Hizmet hareketinin etkinliklerine müdavimlik hususunu siyaseten çok iyi kullanan Arınç'ın çok tanınmayan bir yazarı aynı yerden vurmaya çalışması, verdiği üslubu sert ve ölçüsüz tepki, akıllara acaba 'tutuklanma korkusu mu var' sorusunu getirdi



