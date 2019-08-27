Samanyolu Haber /Spor / Yıldız isim Beşiktaş'a veda etti: İşte yeni takımı /27 Ağustos 2019 21:48

Yıldız isim Beşiktaş'a veda etti: İşte yeni takımı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Siyah-Beyazlı takımın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda kulübüne ve takım arkadaşlarına veda etti.

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Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, Siyah-Beyazlı takımın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda kulübüne ve takım arkadaşlarına veda etti. Defans oyuncusu daha sonra Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.

Medel'in tesislerdeki vedasına A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi'de katıldı. Takım arkadaşlarına teşekkür eden Medel'e siyah beyazlı futbolcular da alkışlarla karşılık verdi.



İtalya'nın Bologna takımına 1.5 milyon Avro bonservis bedeliyle giden tecrübeli futbolcu yarın yeni kulübüne imza atacak.
 
Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 2.3 milyon Avro kazanan Şilili futbolcu, 2017 yılında Beşiktaş'a gelmiş ve sözleşmesi 31 Mayıs 2020 yılına kadar bulunuyordu.
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