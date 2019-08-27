Sabancı Holding tamamını elden çıkardı...

Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada holdingin Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'deki hisselerinin tamamını 69,5 milyon liraya Sürmegöz Tekstil Yatırım AŞ'ye sattığı belirtildi.





Açıklamada, şirket iştiraklerinden Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'de sahip oldukları sermayesinin yüzde 57,88'ini temsil eden 16 milyon 878 bin 507 TL nominal değerli hisselerin tamamının Sürmegöz Tekstil Yatırım AŞ'ye satışına ilişkin hisse devir anlaşmasının bugün imzalandığı bildirildi.





Devrin bedelinin 69 milyon 458 bin 876,54 lira olduğu belirtilen açıklamada, alıcı şirket ile Sabancı Holding arasında "denetim ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki olmadığı" kaydedildi.