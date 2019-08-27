Ravza Kavakçı ile ilgili o habere erişim engeli geldi

AKP İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın vekil seçildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul A.Ş’nin personel listesindeki kadrosunun devam ettiğine dair haberlere mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.





soL’un erişim engeli getirilen 6 Ağustos 2019 tarihli haberinde AKP İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı’nın halen İBB iştiraki olan Metro AŞ kadrosunda yer aldığının görüldüğü belirtilmişti.





TOPLAM 4 BİN 796 LİRA





Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine referansla verilen haberde, Kavakçı’nın Metro A.Ş.’nin Tasarım Hizmetleri Müdürlüğü’nde 2669 sicil numarasıyla tasarım mühendisi olarak personel listesinde göründüğü ve listede Kavakçı’nın kıdem durumu, maaşı ve Iban numarasının yazılı olduğu ifade ediliyordu. Haberde Kavakçı’nın toplamda aldığı maaş tutarının 4 bin 796 lira olduğu dile getirilmişti.





SAP adı verilen personel listesinde de adı görülen Kavakçı’nın Metro A.Ş. sitesinde de resimli kimlik kaydının halen yer aldığı belirtilen haberde, personel listesinde ayrılan personelin işten hangi tarihte ve hangi nedenle ayrıldığı tek tek yazılırken Kavakçı’nın ayrılış tarihinin boş bulunduğu belirtilmişti.





KAVAKÇI AİLESİ BİR ÇOK YERDE





Erişimi engellenen haberde Kavakçı ailesinden birçok kişinin halen bürokraside ve siyasette üst düzey kadrolarda görev yaptığı, eski milletvekili Merve Kavakçı’nın büyükelçi olarak atandığı, Ravza Kavakçı Kan’ın halen AKP İstanbul Milletvekili olduğu ifade edilmişti. Ayrıca Mariam ve Gülhan Kavakçı’nın Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevini sürdürdüğü ve Erva Kavakçı’nın da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nde Proje direktörü olarak çalıştığı hatırlatılmıştı. Kavakçı ailesinin devletteki görevlerinin bununla da sınırla kalmadığı, Ravza Kavakçı’nın eşi Osman Kan’ın, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü, Elif Kavakçı’nınsa ise Emine Erdoğan’ın moda tasarımcılığını yaptığı da biliniyor.





İBB TARAFINDAN ABD'DE DOKTORA BURSU VERİLDİ





Öte yandan Ravza Kavakçı Kan’ın 16 Aralık 2008’de Metro AŞ’de insan kaynakları uzmanı olarak işe girdiği gün verilen bursla ABD’ye “siyaset doktorası eğitimine” gönderilmesi de gündeme gelmişti. Henüz soL’daki bu habere erişim engeli getirilmedi.





Haberde İBB ile sözleşmesine göre 6 yıl 8 ay mecburi hizmet yapma şartı getirilen Kavakçı’nın, 2 Eylül 2013’te döndüğü ve iki yıl sonra da milletvekili seçildiği belirtilirken, beş yıllık doktora süresince Ravza Kavakçı Kan’a asgari ücretin bir buçuk katı maaş ödendiği de ifade ediliyor.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Ravza Kavakçı elektrik mezunuyken, Metro AŞ tarafından ABD'ye siyaset doktorası yapması için gönderilmiş. Buna karşılık 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlanmış ama bunu tamamlayamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla şu an kuruma bu anlamda bir borcu var. Sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi, kuruma hizmet olarak verememiş" açıklaması yapmıştı.



