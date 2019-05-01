Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım'ın şoförüne özel garson mu tahsis edildi? /01 Mayıs 2019 10:58

Yıldırım'ın şoförüne özel garson mu tahsis edildi?

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Başbakanken makam şoförlüğünü yapan kişiye özel garson tahsis edildiği iddia edildi.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, verdiği soru önergesinde, Binali Yıldırım’ın başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde makam şoförüne özel garson tahsis edildiğini söyledi.
 
İddiayı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal gündeme getirdi. Tanal, söz konusu iddiayı soru önergesi yoluyla TBMM'ye taşıdı.

Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesine şu soruların cevaplandırılmasını istedi:

*İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, lağvedilmeden önce Başbakanlık görevindeyken makam şoförlüğünü yapan personele özel garson tahsis edilmiş midir?

*Başbakanlık makamında otururken Binali Bey'in makam şoförüne tahsis edilen özel garson şu anda nerede görev yapmaktadır?

*İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Başbakan'ken makam şoförüne özel garson tahsis edilmesi yasalara, genelgelere, yönetmeliğe ve etik kurallarına uygun mudur, uygun değilse söz konusu tahsisatla ilgili herhangi bir işlem yapılacak mı?

*Başka kurumlarda, Başbakan'ın makam şoförüne özel garson tahsis edilmesi vakasına benzer olaylar yaşanmış mıdır, devam eden uygulamalar var mıdır, varsa bunlar düzeltilecek mi?

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