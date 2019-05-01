Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Patates, soğan krizi buğdayda da yaşanabilir' /01 Mayıs 2019 10:47

'Patates, soğan krizi buğdayda da yaşanabilir'

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bağlamış, Türkiye’deki buğday veriminin dünyadaki standartların altında olduğunu söyledi. Sektör temsilcileri, tedbir alınmadığı takdirde patates ve soğanda yaşanan arz talep sorununun, buğdayda da yaşanmaya başlayacağı uyarısında bulundu.

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Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye’de hububat ekiminde yaşanan gerilememeye bağlı oluşacak riskler ve alınması gereken önlemler, Kayseri’de masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, uygulanan politikaların çiftçiyi buğday ekiminden vazgeçirdiğini söyledi.

Türkiye’de 2000 yılında 92 milyon, 2017 yılında ise 77 milyon dekar alanda buğday ekildiğini dile getiren Bağlamış, 2018'de buğday ekim alanının 72 milyon dekara düştüğünü ve üretimin de 20 milyon tona gerilediğini söyledi. Türkiye’nin buğday veriminin de dünyadaki standartların altında olduğunu kaydeden Recep Bağlamış, “Türkiye’nin hububat ihraç eder duruma gelmesi için çok fazla üretim yapması gerekiyor. Özellikle sulanmayan alanların sulu tarıma açılması ile üretimin artacağına inanıyoruz. Hububat ve özelinde buğdaydaki bu düzensiz gerilemelerde iklim değişikliği etkili oldu ancak ekim alanlarında süreklileşen gerilemenin nedenini girdi maliyetlerindeki yükselme" dedi.

Geçmiş yıllarda Kayseri’nin kaliteli buğdaylara sahip olduğunu, ancak hem iklim değişikliği hem de zararlı böceklerin ortaya çıkmasıyla Kayseri’de buğdayın kalitesinin düştüğünü belirten Bağlamış, “Buğday yemlik olarak satılarak hem çiftçinin zarar etmesine hem de un üreticilerinin ekmeklik buğday bulmasını zorlaştırdı. Kayseri genelinde 2017 yılında buğday üretimi 366 bin ton gerçekleşirken 2018'de ise 303 bin tona geriledi. Türkiye’de ve Kayseri’de hububat kalitesini ve rekoltesini artıracak her projeye desteğe hazırız” dedi.
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