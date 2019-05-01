Samanyolu Haber /Gündem / Emekçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 ölü,14 yaralı /01 Mayıs 2019 11:01

Emekçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 ölü,14 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Kazada 5 işçi yaşamını yitirirken, yaralıların da bulunduğu bildirildi.

Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Otobüs Hak-İş tarafından Urfa’da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına giden Elbistan Devlet Hastanesi bilgi işlem bölümü çalışanlarını yaşıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emekçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 ölü,14 yaralı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:50:58