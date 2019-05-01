Emekçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 ölü,14 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.
Kazada 5 işçi yaşamını yitirirken, yaralıların da bulunduğu bildirildi.
Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Otobüs Hak-İş tarafından Urfa’da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına giden Elbistan Devlet Hastanesi bilgi işlem bölümü çalışanlarını yaşıyordu.