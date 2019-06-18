Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım'dan seçime 1 hafta kala o partiden özür /18 Haziran 2019 21:27

Yıldırım'dan seçime 1 hafta kala o partiden özür

23 Haziran'da yenilenecek İBB Başkanlık seçimlerine bir hafta kala Milli gazeteyi ziyaret eden AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, "Bu da seçim yatırımı gibi düşünülmesin" dedi ve Saadet Partililer'den özür diledi.

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Milli gazeteyi ziyaret etti.Yıldırım, siyasette yanlış anlaşılan söylemlerin olduğunu söyledi. Yıldırım, Saadet Partililer’den özür diledi, özrünün de bir seçim yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Milli Görüş’ün kurucularından Necmettin Erbakan’ın yaşamına da değinen Yıldırım, “Erbakan hocamızın söylemleri benim ilgimi çekti, farklı konuşuyor. Herkesin dillendirdiği resmî bir görüş var. Bir aykırı çıkış var. Bu benim çok ilgimi çekti. Daha yakından ilgimi çekmeye başladı. Yerlilik, millilik, dışa bağımlılıktan kurtarılması ülkenin… Sonra bu ilgiyle Erbakan hocayı daha fazla araştırdım.” dedi.

Yıldırım, “Aile içerisinde müthiş bir çatışma yaşadık. Ama günün sonunda ailem beni yola getirmeye çalışırken onlar da gerçeği gördü. 74’te koalisyon kurulduktan sonra bir kırılma noktası yaşadık. Ve ondan sonra da hamdolsun çok daha sağlıklı, kucaklayıcı, toplumun genel dokusuna uygun bir bakış açısını yaygınlaştırdık.

Burada tabii bir ömür tüketilmiş bir mücadele var. Erbakan hocamızı anlatmaya gerek yok. Allah mekanını cennet eylesin, çok güzel hizmetler yaptı. Hiçbir zaman şöhret peşinde olmadı. 74 harekâtında kendisinin payını herkes biliyor. Bülent Ecevit’in öne çıkmasını uygun gördü.” diye konuştu.

Erdoğan ve kendisinin de bu görüş sayesinde bulundukları noktaya geldiklerini söyleyen Yıldırım, “Bu dava bugünlere kolay gelmedi. Milli görüş bu işin gövdesidir, köküdür. Bugün bir Tayyip Erdoğan varsa, bir Binali Yıldırım varsa bu misyonun sayesinde vardır. Recep Tayyip Erdoğan’ı lider yapan bu hareket. Bunu kimse inkâr edemez, kendisi de inkâr etmiyor. Yani aramızda böyle bir ayrılık gayrılık olmasının doğru olmadığının, bunun bir oluşturulan birtakım algı operasyonları ile gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Acı da sevinçte bir araya geliriz” dedi.

“ÖZÜR DİLİYORUM”

Seçimlere 1 hafta kala 31 Mart’ta 100 bine yakın oy alan Saadet Partisi’nden özür dileyen Yıldırım, “Dünyaya bakış, ahirete bakış, yaşayışta ne farkımız var? Şuna ben de katılıyorum. Siyasetin sert rüzgârlarında yanlış anlaşılacak söylemler olabilir. Onun için Saadet Partili kardeşlerim incinmiş olabilir. Ben bu yüzden dolayı da kendilerinden özür diliyorum. Böyle bir hata varsa bu da bizim sorumluluğumuz. Bu da seçim yatırımı gibi düşünülmesin.” ifadesini kullandı.
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