Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’dan taziye mesajı: Sana söz birleştirenler kazanacak /18 Haziran 2019 21:18

İmamoğlu’dan taziye mesajı: Sana söz birleştirenler kazanacak

İstanbul Grand Airport'a (İGA) bağlı çalışan güvenlik personeli İbrahim Layık’ın Instagram'da "Kürt olduğum için dışlandım" paylaşımının ardından İstanbul Havalimanı içerisinde yüksek bir noktadan atlayarak intihar etmesine ilişkin CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’dan mesaj geldi.

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Ekrem İmamoğlu, Twitter’da yayınladığı mesajında “Sana söz; ayrıştıranlar değil birleştirenler kazanacak. Bu ülkenin 82 milyon vatandaşı bir ve kardeştir" dedi.



İbrahim Layık, Instagram’da en son gözyaşları içinde olduğu bir fotoğrafı paylaşmış, altına da "Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık belki bu yaptığım şeyle değişir. Ne mutlu Türküm ve Kürdüm diyene... Hakkınızı helal edin!” yazmıştı.

Layık’ın abisi Ömer Layık ise iş cinayetinden şüphelendiklerini söylemişti.HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da AhvalPod’da yaptığı değerlendirmede şunları söylemişti:.

“Uzun yıllardır bireysel ve toplumsal anlamda ayrımcılık yaşanıyor. İnsanlar Kürt olduğu için ayrımcılığa tabi tutuluyorlar ve dışlanıyorlar. Ülkemizin en önemli meselesi Kürt meselesi. Halen bir çözüm bulunabilmiş değil. Kürtler bireysel ve toplumsal alanda dışlandıklarını hissediyorlar. Maalesef bu konuda bir değişiklik yok. Devletin oluşturduğu ayrımcı tablo bireylerin duygu dünyalarında büyük depremlere ve intiharlarına neden olabilmekte.”
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