Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'da beklenen yenilik geldi /18 Haziran 2019 21:38

Instagram'da beklenen yenilik geldi

Son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelen Instagram, önemli yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Sosyal medya platformu hacklenen hesabınızı kurtarmayı daha kolay bir hale getirecek yeniliğini test etmeye başladı.

Kolay tahmin edilebilen parola kullanmanın sonucu, Instagram hesabınızın ele geçmesi olabilir. Kullanıcı adınızın ve profil fotoğrafınızın değiştirilmiş olduğunu görmek, adınıza paylaşımlar yapılması tam bir kabus ancak firma, hesabınızı geri almayı kolaylaştıracak bir kurtarma sistemini test ediyor.

Yeni kurtarma sistemi, eposta ve destek formlarını doldurmanıza ve cevap beklemenize gerek kalmadan size kişisel detaylarınızı soruyor. Bunlar arasında telefon numaranız ve eposta adresiniz bulunuyor. Bunun ardından altı hanelli bir kod telefonunuza gönderiliyor ve hesabı geri alabiliyorsunuz.

Tüm bu işlevlerin uygulama içerisinden yapılabilmesi planlanıyor. Bunun yanında Instagram, ele geçen hesapların kötüye kullanılmasının etkilerini azaltmak için de bir adım atıyor.

Örneğin hesabınızda yapılan önemli bir değişiklik sonrasında (muhtemelen parola değişikliği) kullanıcı adını bir süre değiştiremiyorsunuz. Tüm Android kullanıcılarına sunulan bu işlev, önümüzdeki günlerde iPhone'lara da gelecek. Ancak kolay kurtarma sistemi henüz test aşamasında.

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