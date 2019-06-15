Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım'dan büyük itiraf geldi: Oyları çalmadılar! /15 Haziran 2019 16:19

Yıldırım'dan büyük itiraf geldi: Oyları çalmadılar!

AKP’li aday Binali Yıldırım, 10 milyon 560 bin 963 seçmene mektup gönderdi. Yıldırım o mektupta 'çalmadılar' itirafında bulundu.

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23 Haziran seçimlerine 1 hafta kala adaylar, kapı kapı dolaşarak herkese ulaşmaya çalışırken, Cumhur İttifakının AKP’li adayı Binali Yıldırım, 10 milyon 560 bin 963 seçmene mektup gönderdi.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre Yıldırım, kendi el yazısıyla kaleme aldığı ve “Değerli hemşehrim, İstanbul’u seven bir kardeşiniz olarak bu mektubu yazıyorum” şeklinde mektupta, makam ve mevki peşinde olmadığını öne sürdü. Ancak Yıldırım makamlarıyla övünmekten de geri durmadı.

Yıldırım'ın İstanbullulara yolladığı mektubunda “Hamdolsun, milletimin desteği ile bir faninin hayal edebileceği bütün makamlarda bulundum" dedi.

Bakanlık eliyle ve halkın vergileri ile yapılan köprüleri kendi yapmış gibi anlatan Yıldırım, “Daha önce Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. Köprü, Osmangazi Köprüsü, Hızlı Tren, Yeni Havalimanı gibi birçok projede imzam ve alın terim olsa da İstanbul gibi çok büyük bir şehrin çözülmesi gereken sorunları olduğunu biliyorum.” diye seslendi. 

‘KEŞKE SİZE ZAHMET VERDİRMESEYDİK’

Daha önce ne YSK kararında ne de bir kanıt olmaksızın 'çaldılar' manipülasyonu yapmaya çalışan Yıldırım mektubunda bir de itirafta bulundu. Yıldırım, “Değerli kardeşim, keşke 31 Mart seçimlerinin yenilenmesini gerektiren olayları yaşamayıp, sizlere zahmet verip tekrar sandığa gitmek zorunda bırakmasaydık. Ancak, seçimde ve sonrasında gelişen olaylar seçimin dürüstlüğüne şaibe düşürdü. Seçimi gerçekleştiren görevlilerin yanlışları yüzünden oy verenler mağdur edildi” dedi.
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