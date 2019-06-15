Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nu protesto eden itfaiyeci bakın kim çıktı! /15 Haziran 2019 16:34

İmamoğlu'nu protesto eden itfaiyeci bakın kim çıktı!

İBB önünde Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden itfaiyeci, rüşvet davasında yargılanmış.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları, Saraçhane’deki belediye binası önünde protesto yaptı.

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Yandaş medya bu protestoyu, İBB’nin seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yapıldığı şeklinde vermişti. Ancak, İBB yönetiminden personele mail atılarak, Saraçhane’de yapılacak basın açıklamasına katılmanın zorunlu olduğu ifade edildi. Çalışanlara atılan maili CHP’li vekil Mehmet Bekaroğlu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

O protestoya katılan isimlerden biri dikkat çekti. Protestoya katılan Kocasinan İtfaiye Müdürü Ali Osman Aygün’ün 31 Mart seçimlerinden önce AKP’nin seçim reklamında olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj atan Hürriyet Muhabiri İsmail Saymaz da, Ali Osman Aygün’ün itfaiyede rüşvet davası sanıklarından olduğunu yazdı.

İşte İsmail Saymaz’ın o mesajı:





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