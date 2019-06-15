Samanyolu Haber /Gündem / Seçime 1 hafta kala sonuçlar geldi /15 Haziran 2019 16:06

Seçime 1 hafta kala sonuçlar geldi

Yenilenecek olan İstanbul seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri araştırmalarına devam ediyor. ADA Araştırmanın son İstanbul anketine göre, Ekrem İmamoğlu yarışı rakibi Binali Yıldırım'ın önünde götürüyor.

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Seçime 1 hafta kala anket şirketlerinden araştırma sonuçları gelmeye devam ediyor. ADA Araştırma şirketi de, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için gerçekleştirdiği anketi paylaştı. Ankete göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim yarışını Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın önünde götürüyor.

9 bin kişiyle yapılan ve  "Bugün İstanbul'da seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, kararsızların dağıtılması sonucunda Binali Yıldırım yüzde 48,30 destek alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 50,64'lük oranla öne geçti.

Ankette Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar için destek yüzde 0,84 olarak belirlenirken, diğer adaylar için bu oran yüzde 0,22 seviyesinde kaldı.

ADA Araştırma şirketi, 31 Mart seçimleri için İstanbul'da yaptığı ankette İmamoğlu'nun yüzde 49,2, Yıldırım'ın yüzde 48,4 oy alacağını öngörmüş, bu araştırmayla gerçek sonuçlara en çok yaklaşan anket şirketlerinden biri olmuştu.


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