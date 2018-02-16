Yıldırım Merkel'le görüştü, Deniz Yücel tahliye oldu

Gazeteci Deniz Yücel hakkında tahliye kararı verildi. Yücel, 1 senedir iddianame olmadan tutuklu bulunuyordu.





Deniz Yücel bir ay kadar önce yaptığı açıklamada özgürlüğünün “Rheinmetall’in tank ticareti ya da diğer silah tüccarlarının faaliyetleriyle lekelenmesini istemediğini” söylemiş ve ''Kirli anlaşma varsa ben yokum” demişti. Ancak anlaşılan iki ülke arasında Başbakan seviyesinde bu hafta yapılan görüşmeler neticesinde Yücel tahliye edildi.





NE OLMUŞTU?





Gazeteci Deniz Yücel geçen yıl 14 Şubat'ta İstanbul'da kendi isteğiyle ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutulan Yücel hakkında henüz iddianame hazırlanmadı. Almanya, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Yücel'de dahil olmak üzere Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan altı Alman vatandaşının serbest bırakılmasını talep ediyor. Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığı bulunuyor.



