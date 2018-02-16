Yunanistan'dan çok sert Ege mesajı: Bundan sonra barışçıl olmayacağız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias 15 Şubat akşamı “ALPHA” televizyon kanalına verdiği demeçte Ankara’ya sert ve net mesajlar gönderdi.







Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre “Kardak (İmia) civarında yaşanan olayda Türkiye’nin kırmızı çizgiye ulaştığını ve bir bağlamda bu çizgiyi aştığını” ifade eden Bakan Kotzias “bir dahaki sefere, Yunan tarafının barışçıl bir tutum sergilemeyeceği” konusunda Türkiye’yi uyardı.





Kardak (İmia) kayalıklarıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Kotzias “Hem hukuku ihlal ediyorlar hem de coğrafya bilmiyorlar. Yani Kardak kayalıklarının tabiî ki de Yunan olduğunu” ifadelerini kullanarak Türkiye’yi “asabi” olarak nitelendirdi ve ekledi:





“Suriye’de iyi gitmiyor, Irak cephesi açık, Ermenistan ile sınırları kapalı, Kıbrıs konusunda münhasır ekonomik bölge nedeniyle ve yüklü miktarda doğalgaz bulunduğu için Doğu Akdeniz açıklarında kovboy gibi hareket ediyor”.





Kardak’ta yaşananların bir daha yaşanmayacağını ve yaşanmaması gerektiğini dile getiren Kotzias “Türkler bunu dinlemeli, çünkü her zaman uyarılardan bahsederler. Ben onlara Yunanistan’ın, ne Suriye ne de Irak olduğunu – ki bunu da Türkiye’nin davranışı açısından söylüyorum – onlara söyledim. Biz savunması iyi olan, iyi savuma sistemlerine, iyi müttefiklere ve büyük diplomatik kapasiteye sahip bir devletiz” şeklinde konuştu.





Kotzias bu noktada diplomasi bakanı olduğunu ve diplomasinin her zaman önde olması gerektiğinin de altın çizdi.





Yunan teknesinde oluşan hasardan dolayı Türklerden tazminat talep etmeyi incelediklerini dile getiren Nikos Kotzias, Dışişleri Bakanlığının hukuk dairesinden bu konuyu incelemesini istediğini ve olumlu rapor gelmesi durumunda kendisinin hukukî yollara başvurarak hareket edeceğini kaydetti.





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın danışmanlarından Yiğit Bulut’un “Türkiye’yi deve, Yunanistan’ı sineğe” benzetmesiyle ilgili olarak ise “Erdoğan’ın danışmanı olması onu akıllı kılmaz. Saçmalıkta uyanıklık yapıyor. Herhalde önünde fare gören fillerin kaçışını görmemiş” dedi.