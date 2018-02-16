Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Irkçı vekilin Türklerle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı /16 Şubat 2018 14:54

Almanya'da Irkçı vekilin Türklerle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Andre Poggenburg'un Türklere yönelik hakaret içerikli ifadelerine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Adalet Bakanı Heiko Maas sert tepki gösterdi. Dresden Başsavcılığı da bir suç duyurusu üzerine Poggenburg hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

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Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Steinmeier, Saksonya-Anhalt eyalet milletvekili Poggenburg'un sözleriyle ilgili olarak, "Burada gördüğüm şey, üsluplarında ölçüsüzlüğü, tutumlarında saygısızlık ve nefreti kendilerine strateji devşiren politikacıların bulunduğudur" dedi.

'ALMANYA VATANDAŞLARININ KENDİLERİNİ BU TÜR KİŞİLERE KULLANDIRMAMALARINI UMUYORUM'

'Parlamento ve hükümetlere seçilerek siyasi sorumluluk üstlenen kişilerin rol model olduklarının bilincinde olması ve buna uygun davranmasını' umduğunu söyleyen Steinmeier, "Bu ülkenin vatandaşlarının kendilerini bu tür kişilere kullandırtmamasını umuyorum" şeklinde konuştu.

'İNSANLARA ETNİK KÖKENLERİNDEN ÖTÜRÜ AYRIMCILIK YAPANLAR IRKÇILIKLA SUÇLANMAYA HAZIR OLMALI'

Adalet Bakanı Maas da Poggenburg'un sözlerini eleştirerek, "İnsanlara etnik kökenlerinden ötürü ayrımcılık yapanlar ırkçılıkla suçlanmaya hazır olmalı" dedi.

Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de Poggenburg'un sözlerini 'aşağılayıcı' diye nitelendirerek, 'AfD'nin gerçek yüzünü her geçen gün biraz daha gösterdiğini' söyledi.

Yeşiller partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt da kin ve düşmanlığa tahrikin düşünce özgürlüğü kapsamına girmediğini vurguladı.

SÖZLERİNİN 'ABARTILI SİYASİ HİCİV' OLDUĞUNU SAVUNDU

Sözleri tepki gören AfD'li politikacı Poggenburg ise dün bir açıklama yaparak, sözlerinin 'abartılı bir siyasi hiciv' niteliğinde olduğunu iddia etti. Amacının başka milletleri doğrudan aşağılamak olmadığını savunan Poggenburg, 'sözlerinin bir halk grubu olarak Türklerle ilgili olmadığını, Türk Toplumu derneğinin Yurt Bakanlığı planlarına yönelik yersiz eleştirisini hedef alan sert bir tepki olduğunu' savundu.

TÜRKLERE 'KİMYON TACİRLERİ' VE 'DEVE GÜDÜCÜLER 'DEMİŞTİ

Poggenburg, söz konusu tartışmalı ifadeleri çarşamba günü partililere yaptığı bir konuşmada sarf etmiş, Almanya'da Yurt Bakanlığı kurulmasını eleştiren Almanya Türk Toplumu derneğini hedef almıştı.

Poggenburg, "Bir buçuk milyon Ermeni'ye soykırım uygulayan ve hala sorumluluk üstlenmeyen bu kimyon tacirleri bize vatan ve tarih dersi vermeye mi kalkıyor? Akıllarını kaçırmışlar herhalde. Bu deve güdücüler, çok sayıda karılarının olduğu ve çamurdan kulübelerde yaşadıkları yere, Boğaziçi'nin çok daha ötesine, ait oldukları yere geri gitmeli" demişti.

Poggenburg aynı zamanda çifte vatandaşlık uygulamasını da eleştirmiş ve çifte vatandaşlığın 'vatan ve yurt nedir bilmeyen ayak takımı yaratmaktan başka bir şeye yaramadığını' söylemişti.

SORUŞTURMA İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Almanya Türk Toplumu derneğinin Başkanı Gökay Sofuoğlu da Poggenburg hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlandıklarını açıkladı. AfD'nin ülkede Federal Meclis ve eyalet meclislerinde sandalye sahibi olan bir parti olduğuna dikkat çeken Sofuoğlu, bu tür hakaretlerin görmezden gelinemeyeceğini, sineye çekilemeyeceğini belirtti.
Konuşması sırasında salonda bulunan partililerin coşkulu tezahüratlarına işaret eden Sofuoğlu, bu görüntünün kendisine Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in etkinliklerini hatırlattığını söyledi.

Diğer yandan bir suç duyurusu üzerine Dresden Başsavcılığı'nın Poggenburg'un ifadeleriyle ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Dresden Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada bir kişinin yaptığı suç duyurusu üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması çerçevesinde inceleme başlatıldığı kaydedildi. Poggenburg hakkında başsavcılıktan soruşturma kararı çıkması durumunda öncelikle dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.
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