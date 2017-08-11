Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu'nun aklı başına gelmiş





Başbakan bayram tatili için tarih verdi. Yıldırım, “Bayram tatili ile ilgili kararı salı günü Bakanlar Kurulu’nda alacağız” dedi.







Başbakan Yıldırım, “Konuyu Salı günü Bakanlar Kurulu’nda değerlendireceğiz. Orada bir karar vereceğiz. Toplumun bir kesimi ‘çalışmaya devam edeceğiz’ diyor, bir kesim de ‘tatile devam edelim’ diyor. Artısını eksisini ele alacağız. Benim bu konuda şahsi fikrim olmaz” diye konuştu.





‘ÖNCE KENDİ BU İŞİ BIRAKSIN’





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘Sen – ben kavgasını bırakalım’ sözlerini değerlendirmesi istenen Yıldırım, “İyi aklı başına gelmiş demek ki. Önce kendisi bu işi bıraksın. Memleketi, milleti yabancılara şikayet etmekten vazgeçsin. ‘Türkiye güvensizdir, can ve mal güvenliği yoktur’ demekten vazgeçsin. Adaletin verdiği kararlara saygı duysun. Belirli suçlarla hakkında kovuşturma devam edenlere sahip çıkmasın. Bıraksın, adalet rahat çalışsın. Biz zaten çalışıyoruz. 15 yıldır çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun da bu noktaya gelmiş olmasından memnun olduk” diye konuştu.





‘Komplo’ iddialarına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, “Böyle bir evham içerisinde böyle bir şey söz konusu olamaz. Adalet herkese lazım. Bir şekilde bir suçlama ile yargılanan insanlara sahip çıkmak adalet aramak değildir. Bırakalım yargı bağımsız, tarafsız şekilde çalışsın. Yargıyı etkilemeyelim. Gerçekler ne ise ortaya çıksın. Onun için sayın Kılıçdaroğlu bu işlere kafa yoracağına ileride nasıl ülkeye daha fazla faydalı olurum, terörün sona erdirilmesi için, bölgesel sorunların tamamen ortadan kaldırılması için o değerli fikirlerini kamuoyu ile bizlerle paylaşsın. Şikayet etmekten artık vazgeçsin bunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.