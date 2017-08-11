Samanyolu Haber /Gündem / Dişli: Akar helikopterde ‘Ne diyeceğiz?’ diye sordu /11 Ağustos 2017 20:20

Dişli: Akar helikopterde ‘Ne diyeceğiz?’ diye sordu

Darbe girişimi sırasında ‘Akıncı Üssü’nde olup bitenlerle ilgili davada dönemin Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi başkanı tümgeneral Mehmet Dişli savunma yaptı.

SHABER3.COM


‘Sağol evlat’

Akar’ın helikoptere bindikten sonra yorgun bir şekilde arkasına yaslanarak oturduğunu belirten Dişli, “Başını bana doğru çevirip, ‘Sağol evlat’ dedi. Bir süre sonra da ‘Hazırlık yaptın mı? Ne diyeceğiz?’ dedi. Ben de, ‘Komutanım her şeyi olduğu gibi anlatacağız. Olanlar sizin gözünüzün önünde oldu. Bunları olduğu gibi anlatacağız’ dedim. Helikopter çalıştığı için daha fazla konuşamadık. Dolayısıyla benim Akıncı’dan komutanla birlikte ayrılmam, komutanın emirleri doğrultusundadır. Bu konuda iddianamede çok sayıda görgü tanığının ifadeleri de mevcuttur. Helikopterde yaptığım görüşmeler rota değişikliğiyle ilgilidir” diye konuştu.

‘Yanlış değerlendirmiş olabilir’

Dişli, 16 Temmuz günü Çankaya Köşkü’ne indikleri saat 09.00’dan gözaltına alındığı saate kadar kriz masasında görev aldığını söyledi.

Dişli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın hakkında verdiği ifadeleri de şöyle değerlendirdi: “Sayın komutanımız yaşadığı travmatik olayların etkisiyle beni yanlış anlamış, gayretlerimi yanlış değerlendirmiş olabilir. O gece karargahta ve Akıncı’da neler yaşandığını, kendisiyle neler konuştuğumuzu en iyi Sayın Hulusi Akar bilmektedir.”
Akar’ın helikoptere bindikten sonra yorgun bir şekilde arkasına yaslanarak oturduğunu belirten Dişli, “Başını bana doğru çevirip, ‘Sağol evlat’ dedi. Bir süre sonra da ‘Hazırlık yaptın mı? Ne diyeceğiz?’ dedi. Ben de, ‘Komutanım her şeyi olduğu gibi anlatacağız. Olanlar sizin gözünüzün önünde oldu. Bunları olduğu gibi anlatacağız’ dedim. Helikopter çalıştığı için daha fazla konuşamadık. Dolayısıyla benim Akıncı’dan komutanla birlikte ayrılmam, komutanın emirleri doğrultusundadır. Bu konuda iddianamede çok sayıda görgü tanığının ifadeleri de mevcuttur. Helikopterde yaptığım görüşmeler rota değişikliğiyle ilgilidir” diye konuştu.

‘Yanlış değerlendirmiş olabilir’

Dişli, 16 Temmuz günü Çankaya Köşkü’ne indikleri saat 09.00’dan gözaltına alındığı saate kadar kriz masasında görev aldığını söyledi.

Dişli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın hakkında verdiği ifadeleri de şöyle değerlendirdi: “Sayın komutanımız yaşadığı travmatik olayların etkisiyle beni yanlış anlamış, gayretlerimi yanlış değerlendirmiş olabilir. O gece karargahta ve Akıncı’da neler yaşandığını, kendisiyle neler konuştuğumuzu en iyi Sayın Hulusi Akar bilmektedir.”
<< Önceki Haber Dişli: Akar helikopterde ‘Ne diyeceğiz?’ diye sordu Sonraki Haber >>

İşte Ramil Guliyev'in altın madalya kazandığı anlar

İşte Ramil Guliyev'in altın madalya kazandığı anlar

Hizmet hareketinin en önemli başarısı

Hizmet hareketinin en önemli başarısı

Cumhuriyet'ten kovulan Nuray Mert konuştu!...

Cumhuriyet'ten kovulan Nuray Mert konuştu!...

Trump'ın Rusya bağlantıları mercek altında

Trump'ın Rusya bağlantıları mercek altında

35 Gazeteciye daha operasyon...

35 Gazeteciye daha operasyon...

Hero tişörtü operasyonları genişliyor...

Hero tişörtü operasyonları genişliyor...

Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?

Boydak'ın savunmasında dikkat çeken açıklamalar

Boydak'ın savunmasında dikkat çeken açıklamalar

Görmez 15 Temmuz'da sala okutma talimatını kendinin verdiğini söylemişti

Görmez 15 Temmuz'da sala okutma talimatını kendinin verdiğini söylemişti

Haset edenler, küfür ölçüsünde cinayet işliyorlar

Haset edenler, küfür ölçüsünde cinayet işliyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:53:23