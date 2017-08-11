Dişli: Akar helikopterde ‘Ne diyeceğiz?’ diye sordu





‘Sağol evlat’

Akar’ın helikoptere bindikten sonra yorgun bir şekilde arkasına yaslanarak oturduğunu belirten Dişli, “Başını bana doğru çevirip, ‘Sağol evlat’ dedi. Bir süre sonra da ‘Hazırlık yaptın mı? Ne diyeceğiz?’ dedi. Ben de, ‘Komutanım her şeyi olduğu gibi anlatacağız. Olanlar sizin gözünüzün önünde oldu. Bunları olduğu gibi anlatacağız’ dedim. Helikopter çalıştığı için daha fazla konuşamadık. Dolayısıyla benim Akıncı’dan komutanla birlikte ayrılmam, komutanın emirleri doğrultusundadır. Bu konuda iddianamede çok sayıda görgü tanığının ifadeleri de mevcuttur. Helikopterde yaptığım görüşmeler rota değişikliğiyle ilgilidir” diye konuştu.

‘Yanlış değerlendirmiş olabilir’

Dişli, 16 Temmuz günü Çankaya Köşkü’ne indikleri saat 09.00’dan gözaltına alındığı saate kadar kriz masasında görev aldığını söyledi.

Dişli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın hakkında verdiği ifadeleri de şöyle değerlendirdi: “Sayın komutanımız yaşadığı travmatik olayların etkisiyle beni yanlış anlamış, gayretlerimi yanlış değerlendirmiş olabilir. O gece karargahta ve Akıncı’da neler yaşandığını, kendisiyle neler konuştuğumuzu en iyi Sayın Hulusi Akar bilmektedir.”

Akar’ın helikoptere bindikten sonra yorgun bir şekilde arkasına yaslanarak oturduğunu belirten Dişli, “Başını bana doğru çevirip, ‘Sağol evlat’ dedi. Bir süre sonra da ‘Hazırlık yaptın mı? Ne diyeceğiz?’ dedi. Ben de, ‘Komutanım her şeyi olduğu gibi anlatacağız. Olanlar sizin gözünüzün önünde oldu. Bunları olduğu gibi anlatacağız’ dedim. Helikopter çalıştığı için daha fazla konuşamadık. Dolayısıyla benim Akıncı’dan komutanla birlikte ayrılmam, komutanın emirleri doğrultusundadır. Bu konuda iddianamede çok sayıda görgü tanığının ifadeleri de mevcuttur. Helikopterde yaptığım görüşmeler rota değişikliğiyle ilgilidir” diye konuştu.





‘Yanlış değerlendirmiş olabilir’





Dişli, 16 Temmuz günü Çankaya Köşkü’ne indikleri saat 09.00’dan gözaltına alındığı saate kadar kriz masasında görev aldığını söyledi.





Dişli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın hakkında verdiği ifadeleri de şöyle değerlendirdi: “Sayın komutanımız yaşadığı travmatik olayların etkisiyle beni yanlış anlamış, gayretlerimi yanlış değerlendirmiş olabilir. O gece karargahta ve Akıncı’da neler yaşandığını, kendisiyle neler konuştuğumuzu en iyi Sayın Hulusi Akar bilmektedir.”