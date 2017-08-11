Akıncı Üssü davası sanığı Bilal Akyüz: 'Gizli tanık 'Şapka, Hablemitoğlu'nu takip ediyordu'





Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, eski Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürü Kurmay Albay Bilal Akyüz'ün savunmasını yaptı. Hakkındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamlığı iddialarını yalanlayan Akyüz, "Bana komplo, kumpas kurulduğunu düşünüyorum" dedi.





Bilal Akyüz, savunmasının ikinci bölümünü, gizli tanıklarla ilgili iddialarına ayırdı.





Eski Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürü Kurmay Albay Bilal Akyüz "Genelkurmay Çatı davasında gizli tanık 'şapka' kod diyor. Bunun neresi tanık" diyen Akyüz, gizli tanığı tanıdığını ve kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığını ifade etti. Akyüz,"Yazar Necip Hablemitoğlu'nu tanıdığını, takip ettiğini, suikastta kurban gidince paniklediğini ifade etti. Birkaç gün sonrasında arkamdan ayrılmadı. Bana, 'Sana anlattığım şeyler hayal' dedi. Arkamdan çok dolaştı ve anlattığı şeyleri kimseye anlatmamamı, başımın belaya girebileceğini söyledi. Ben bunların araştırılmasını istiyorum. Anlattıkları şeyler hayal olabilir. Ama bu kişinin jandarma istihbaratta çalışıp çalışmadığını, anlattığı hususların Türk milleti adına araştırılmasını istiyorum. Neler biliyor ortaya çıksın. Devrem olduğu için bunları hiçbir yerde söylemedim" iddiasında bulundu.





Kimliği ortaya çıkan gizli tanık Kurmay Albay Hakan Bıyık'ın devre arkadaşı olduğunu söyleyen Akyüz, "2004 yılında akademide okurken bir gezi düzenlenmişti. Biz onunla aynı masaya oturmuştuk. Orada epeyce alkol aldı. Sonra aramızda konuşmalar geçti. Akademi öncesi görev yerinin Jandarma teknik istihbarat olduğunu söyledi. Çok önemli görevler aldığını, teknik dinlemeler yaptığını, örtülü ödenekten jandarma istihbarata teknik dinleme cihazları aldıklarını, hackerlarla çalıştıklarını, mail şifrelerini kırdıklarını, IP'ler üzerinden bilgisayarlara girdiklerini, tüm kuvvet komutanlarını dinlediklerini ve kayıt yaptıklarını söyledi. O yıl Türkcell sahibi Mehmet Emin Karamehmet'le irtibatlı olduğunu, tanıştığını, 1 milyonun üzeninde 532'li hat kayıtlarının ellerinde olduğunu ve istediklerini dinlediklerini ve dinlettiklerini anlattı" dedi.