Samanyolu Haber /Gündem / Yıldıray Oğur kovuldu /28 Nisan 2017 15:58

Yıldıray Oğur kovuldu

Yıldıray Oğur, 2013 yılından bu yana yazarlığını sürdürdüğü Türkiye gazetesi ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Bir maceranın daha sonuna geldik" diyen Oğur, "Türkiye'deki yazılarıma son verildi. Bu zor 4 yıldaki destekleri için teşekkür ederim. Hayırlısı" ifadesini kullandı.

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Yıldıray Oğur'un Türkiye gazetesindeki yazılarına son verildi

Oğur, Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte, kimi köşe yazarlarınca "gizli hayırcı" olmakla suçlanmıştı. 

Oğur, Türkiye gazetesinde yayımlanan son yazısında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarda, hiçbir milletvekilinin adının geçmemesini eleştirmişti. 
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