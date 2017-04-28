Yıldıray Oğur kovuldu

Yıldıray Oğur'un Türkiye gazetesindeki yazılarına son verildi
Oğur, Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte, kimi köşe yazarlarınca "gizli hayırcı" olmakla suçlanmıştı.
Oğur, Türkiye gazetesinde yayımlanan son yazısında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarda, hiçbir milletvekilinin adının geçmemesini eleştirmişti.