Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de isyan! Fikri Sağlar açıkladı /28 Nisan 2017 15:58

CHP'de isyan! Fikri Sağlar açıkladı

CHP'li Fikri Sağlar: "Dokunulmazlık kararını AYM'ye götürürseniz partiden atarız" dediler

SHABER3.COM

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, dokunulmazlıkların kaldırılması yönündeki karara karşı çıktığı için partiden atılmakla tehdit edildiğini iddia etti. "133 milletvekilimiz var. Bunlardan 110’nu dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı net tavır koydu, ‘hayır’ dedi" ifadesini kullanan Sağlar, sözlerine şöyle devam etti:

"Sonra biz karşı olanlar dedik ki 'Bu anayasaya aykırıdır, anayasaya mahkemesine gideceğiz'. Mahkeme bize bunu müsaade ediyor çünkü 110 milletvekili imzasıyla gidiyoruz. Bize dediler ki ‘Bunu yaparsanız sizi partiden atarız.’ Bunun için diyorum ki Meclis’in o gün kapanmasına fiilen karar verildi"

Sağlar, gazeteci Hayko Bağdat'ın sorularını yanıtladı.

Sağlar, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sokağa çıkmayın" uyarısının "yanlış" olduğunu belirtti

"Parti içinde eleştiriler yükseldi"

CHP içindeki eleştirilerin sadece Üsküdar Gençlik Kolları’ndan yapılmadığını kaydeden Fikri Sağlar, “Bir çok yerden hatta Gençlik Kolları Genel Merkezi’nde benzer sesler yükseldi. Çok haklı bir durum bu. Şu noktaya dikkat çekmek istiyorum aslında Türkiye’de rejim değişti, sayın genel başkana da bunu söyledim. Türkiye parlamenter sistemden ‘tek adam’ rejimine dönüştü” dedi.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından yargıyla ilgili değişikliklerin yapılacağını hatırlatan Sağlar, “HSYK değişiyor. HSYK atanacakları kendisi belirliyor. Bu ne demektir, bütün mahkemeleri eline geçiriyor demektir” ifadelerini kullandı.

"Parlamentoyu biz feshettik"

Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda partisinin politikasını eleştiren Sağlar, “Parlamentoda kalmaya devam edelim’ deniyor, hangi parlamento? Parlamento kalmadı ki! Biz parlamentoyu dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek verdiğimizde feshettik zaten” diye konuştu.

Dokunulmazlık konusunda CHP içinde muhalif seslerin de olduğunu aktaran Sağlar, şunları söyledi:

“133 milletvekilimiz var. Bunlardan 110’nu dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı net tavır koydu, ‘hayır’ dedi. Sonra biz karşı olanlar dedik ki ‘Bu anayasaya aykırıdır, anayasaya mahkemesine gideceğiz.’ Mahkeme bize bunu müsaade ediyor çünkü 110 milletvekili imzasıyla gidiyoruz. Bize dediler ki ‘Bunu yaparsanız sizi partiden atarız.’ Bunun için diyorum ki Meclis’in o gün kapanmasına fiilen karar verildi.”

ozguruz.org
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