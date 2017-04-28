Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın hesabı: 'İdam geri gelirse kimse 'bizi' denetleyemez' /28 Nisan 2017 16:12

Erdoğan'ın hesabı: 'İdam geri gelirse kimse 'bizi' denetleyemez'

AKP liderliğinden ve başbakanlıktan geçen yıl azledilen Ahmet Davutoğlu'nun, başbakanlık dönemindeki başdanışmanı Etyen Mahçupyan, Erdoğan'ın idam yasasını neden geri getirmek istediğini analiz etti.

Erdoğan, idam siparişini tazeledi!

Etyen Mahçupyan: İdam geri gelirse kimse ‘bizi’ denetleyemez diyedir

Eğer yeterince ‘yerli ve milli’ iseniz, buna cevabınızın da idamı geri getirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni savunmak olduğu ortaya çıkıyor… Sonuçta idam birlikte nasıl yaşayacağımızın çerçevesini çizecek ilkesel bir tutumun uzantısı olmaktansa, Avrupalılara hadlerini bildireceğimiz bir ‘tokat’ işlevine bürünüyor…

Bu aşırı ergen tavrın siyaset tarafından teşvik edilmesinin bir rasyoneli olmalı... İdam cezasının kalkmasıyla birlikte Türkiye Batı’dan uzaklaşmak isteğini açıkça deklare etmiş olacak. Bu hamlenin Avrupa Konseyi’nin de dışında kalmak anlamına geleceği ve Türkiye’yi belirsiz bir gelecek boyunca ‘kendi halinde salınan’ bir ülke haline getireceği açık. Böyle bir ülkenin her muhatap karşısında pazarlık gücü açısından zayıflayacağı, iç gerilimlerini çözmekte çok zorlanacağı da belli…

Acaba buna rağmen idamın kalkması niye isteniyor? 

Belki de bunun getireceği ‘avantaj’ nedeniyledir.

İdam kalkar ve AB şemsiyesinden kurtulursak kimse ‘bizi’ denetleyemez, kimsenin yeni sisteme laf etme imkanı kalmaz, böylece elimiz her konuda serbest kalır diyedir…
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