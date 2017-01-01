'Yılbaşına karşıyız, istedikleri yeri havaya uçursunlar!'

Milat gazetesinin yazarı Serdar Arseven, Kanal A'da yaptığı konuşmada Reina katliamına ilişkin skandal ifadeleri kullandı.





Reina'daki katliamla ilgili ayrıntılar halen tam olarak netleşememişken saat 16:48'de ekranda sarfedilen cümleler şok etkisine sebep oldu.





Bayram Zilan'ın sunduğu "Kitabın Ortasından" isimli programda konuşan Arseven "Yılbaşına sonuna kadar karşıyız. Biz bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kim ortalığı havaya kaldırırsa kaldırsın, havaya uçurursa uçursun, bu başka birşeydir o başka bir şeydir" ifadelerini kullandı.