'Yeditepe Huzur Operasyonları' huzur getirmedi...





HUZUR OPERASYONU - 9 ARALIK 2016





81 ilde 5 bin 863 ekiple 'Huzur Türkiye' operasyonu yapıldı. Türkiye genelinde eş zamanlı operasyona 40 bin 507 polis katıldı. Operasyonlara 7 helikopter, 10 deniz aracı, 138 dedektör köpeği katıldı. Operasyonun İstanbul ayağı ise 200 noktada gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nce planlanan uygulamada, farklı şubelerde ve ilçelerde çalışan 5 bin görev yaptı.





TERÖR SALDIRISI - 10 ARALIK 2016





Saat 22:29 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Arena yakınında ve Maçka Demokrasi Parkı içinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı intihar saldırısı gerçekleşti. Saldırılar sonucunda 37 emniyet personeli ve 8 sivil ile birlikte 2 canlı bomba saldırganı hayatını kaybetti, 166 kişi yaralandı.







HUZUR OPERASYONU - 28 ARALIK 2016





İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 bin polisin katılımıyla il genelinde asayiş uygulaması yapıldı. "Yeditepe Huzur" adıyla yürütülen uygulama, 39 ilçede saat 20.00'de başlatıldı. "Sabit uygulama" ve "umuma açık yerler uygulaması" şeklinde iki aşamalı olarak yapılan denetimlere katılan polisler, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlarla uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışma yapıldı.





TERÖR SALDIRISI - 31 ARALIK 2016 / 1 OCAK 2017





01:15'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Kuruçeşme semtindeki Reina adlı gece kulübünde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. 39 kişi hayatını kaybederken 60'tan fazla yaralı tedavi görüyor. Saldırgan ise halen kayıp...



İşte 2 örnek...