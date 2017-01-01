Samanyolu Haber /Gündem / STV dizisiyle ilgili yalanınızı nereye koyacaksınız?! /01 Ocak 2017 17:36

STV dizisiyle ilgili yalanınızı nereye koyacaksınız?!

Havuz Medyası, yılbaşı gecesinin verdiği eğlence sarhoşluğu ile yine tahmin edilecek şekilde ezbere sarıldı ve ilk andan itibaren suçlu olarak 'cemaat'i gösterdi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapana dek yani öğlen saatlerine kadar da bu yalan üstünde tepinmeye devam etti. Peşinden de Başbakan Binali Yıldırım, 'Teröristin Noel Baba kıyafeti giydiğinin aslı astarı yok!' dedi ama nafile! Havuz Medyası'nda boy boy haberleştirilen o yalan ve iftiralar halen yerinde duruyor.

Binali Yıldırım: Noel Baba giyimli iddiası yalan

Hele hele yapılan yalan haberlerden bir tanesi var ki dillere destan!...

28 Aralık tarihinde Yeni Şafak, bu iftira kampanyasının ilk fişeğini çakmış ve 'Nizama Adanmış Ruhlar - Ekip1' dizisinin 90. bölümündeki noel baba sahnesini servis etmeye başlamıştı. 3 gün boyunca oluşturulan algının ardından 'delinin biri'nin 'saldırgan(lar)' noel baba kıyafetliydi demesiyle birlikte o haber doğru çıktı diye tepinmeye başlayıverdiler.

Kendisini 'müslüman' olarak tanımlayan 'Yeni Şafak' paçavrası, yaydığı yalanla ilgili özür dilemek bir yana, halen o yalanı dolaştıran takipçilerine uyarı bile yapmıyor.

Vicdanı halen çalışan insanlar kısık bir sesle de olsa 'yahu bu yalanınızı geri çekin' dese de takan yok. Ne de olsa AKP'nin seçmen kitlesi bu yalanları yemeye alıştığı için aynı algı oyunu sürdürülmeye devam ediyor. Ne de olsa onlara göre ülkedeki bütün kötülüklerin müsebbibi 'cemaat' ve '17 Aralık'.

Bu arada...

Havuz'a büyük bir iştahla dalan Doğan Medya Grubu'nu da ihmal etmemek gerek. En azından AKP yandaşı medya grubu artık o noel baba haberini paylaşmayı bıraktı fakat Hürriyet'in sosyal medya hesapları halen o iğrenç iftirayı tekrar tekrar paylaşıyor.

Biz o yalanları bir kez daha buraya not düşelim. Gerçekleri görmek isteyenler belki alır da bu yalancıların suratına çarpar!...

Havuz Medyası'na sadece şunu sormak istiyoruz: 'Yalan olduğunu bile bile ve yalan olduğunun ortaya çıkacağını bile bile iftira ve yalandan ibaret haberler yayınlamaktan ne zevk alıyorsunuz? İnsanlığınızdan utanıyor musunuz? Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz?'

İŞTE BİNALİ YILDIRIM'IN NOEL BABA AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da katliam yapan saldırganın ‘Noel Baba’ kılığında içeri girdiği’ iddiaları için “Noel Baba kılığına girdiği iddialarının aslı astarı yok.” dedi. Yıldırım, saldırganın kargaşadan yararlanarak kılık değiştirip kaçtığını söyledi.

İŞTE SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teröristin mont, pantolonla içeri girdiğini, farklı bir kıyafetle dışarı çıktığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Görgü tanıkları ise birden fazla saldırgan olabileceğini iddia etti.















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