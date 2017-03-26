Yıkım tamamlandı, suç duyurusu yapıldı...

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Galataport projesi kapsamında tarihi Karaköy Yolcu Salonu ile Paket Postane’yi yıkanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yaptı.





Kurul önceki gün gündeminde daha önce onayladıkları proje ile uygulama arasında aykırılıklar tespit etti. 2863 sayılı yasanın 65. maddesi uyarınca sorumlular hakkında ceza verilmesini istedi. Bu madde 2 ila 5 yıl hapis cezası öngörüyor.





Karaköy Yolcu Salonu 1940’lı yıllarda inşa edilmiş, 2002 yılında “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil edilmişti.





5 Mart 2015 tarihinde ise Koruma Kurulu binayı anıt eser statüsüne alarak “koruma grubu 1” olarak tescilledi. Aynı kararla anıt eser statüsüne alınan ‘Eski Paket Postahanesi’ ise 1892’de başlayan Galata Rıhtım inşaatı sürecinde, 1907-1911 yılları arasında Gümrük Binası olarak inşa edildi.





Ancak, Galataport projesini yürüten Salıpazarı Liman İşletmeciliği A.Ş Karaköy Yolcu Salonu ve tarihi Postane binasını yıkmış tescilli yapıların yıkılması kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu.





UZMAN RAPORLARI İHLAL VAR DİYOR





Koruma Kurulu geçtiğimiz hafta dört uzmanını inşaat şantiyesine gönderdi. Uzmanlar çalışmaların, kurul tarafından 2015 yılında onaylanan proje kapsamına uygun olup olmadığını denetledi.





Başta tarihi postane olmak üzere birçok tescilli yapının yıkıldığı ve projeye aykırı uygulamalar olduğu tespit edildi.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzmanlarının da projeye aykırı uygulamaları tespit ettiği görüldü. Koruma Kurulu üyeleri raporlar doğrultusunda 2863 sayılı yasaya muhalefet ettiği, onaylı projeye aykırı uygulamalar olduğu gerekçesiyle sorumlular hakkında yasanın 65. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.





ŞİMDİ NE OLACAK?





Savcılık firmanın açıklamalarına "ikna olmaz" ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açabilecek.





Diğer yandan aykırı uygulamalar giderilinceye, proje revize edilip kurulun istediği şekle bürününceye kadar inşai işlemler durduruldu.





Galataport projesini uygulayıcı firma revize projeyi kurula sunacak. Kurul üyeleri "ikna olursa" yeni proje hayata geçirilecek.







