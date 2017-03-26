Samanyolu Haber /Gündem / 'Rusya ve ABD, Türkiye’ye Suriye’den çekil diyebilir' /26 Mart 2017 15:21

'Rusya ve ABD, Türkiye’ye Suriye’den çekil diyebilir'

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Rusya ve ABD’nin önümüzdeki süreçte Türkiye’ye “Suriye’den elini çek’ diyebileceğini söyledi.

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PYD Eşbaşkanı Salim Müslim, “Rusya ve ABD önümüzdeki süreçte Türkiye’ye “Suriye’den elini çek’ diyebilir” dedi.

“Rakka’nın kurtarılmasıyla IŞİD’in kırsal alana sıkışacağını” belirten Müslim, “Bu mücadele 2-3 yıl sürebilir” dedi. Müslim, ABD ve Rusya ile ilişkileri, “karşılıklı çıkarlar temelinde” yürüttüklerini söyledi.

PYD Eşbaşkanı Salim Müslim, Rusya’nın Afrin’de askeri üs kurduğu iddialarını doğruladı. “Rusya, çete gruplarıyla mücadele için üs kurdu” diyen Müslim, bu ülkeyle ilişkilerinin de eskisi gibi sürdüğünü söyledi.

Salih Müslim, ANF‘ye verdiği röportajda, Rakka operasyonu, ABD ve Rusya ile görüşmeler, Türkiye ve Menbiç’teki son durumu anlattı.

Menbiç’te rejim güçleri ile Rusya’nın, Menbiç Askeri Meclisi’yle de ABD askerlerinin birlikte hareket ettiğini ifade eden Müslim, “ABD ile Rusya’nın da orada ilişkileri var. Kimse kimseye karışmıyor, demek ki birbirlerini anlıyorlar! Türkiye’nin oradaki varlığı konusunda ABD ve Rusya’nın anlaşmış olabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte Rusya ile ABD, Türkiye’ye ‘Suriye’den çık, elini buradan çek’ diyebilirler. Her iki güç Türkiye’nin Suriye’deki varlığına karşı çıkabilirler diye düşünüyorum” diye konuştu.
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