'Hayır' çıkarsa istifa etmeyecekmiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sonucunda başarılı olamaması durumda istifa etmeyeceğinin sinyalini vererek “Benden ne istiyorlar, değil mi?” dedi.





Bahçeli, MHP’de yüzde 40’lık ‘Hayır’ oyu olduğunu söyleyenlere karşı “Kime neyi sordun? Ben de bakıyorum, bizi ziyarete gelenler ‘Bir de fotoğraf çektirebilir miyiz?’ diyor. Şimdi o fotoğraf çektirenlerin hepsini ben masanın üzerine koysam, ne kadar ‘Evet’, ne kadar ‘Hayır’ görebilirim” diye konuştu.





‘Bana ne oluyor peki?’





Bahçeli, referandumdan ‘Evet’ çıkarsa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Hayır’ çıkarsa kendisinin gideceği yönündeki yorumlara şu yanıtı verdi: “Referandum sonunda siyasi liderler niye gitsin? Haydi diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Hayır’ kumpanyasının başını çekiyor. Altı grup var, onun başını çekiyor. Bu kumpanya sonrasında beklenen olmasa belki birileri der ki: ‘Sen bu kumpanyada başarılı olamadın.’ Öbürü de Adalet ve Kalkınma Partisi. Onlar da ‘Evet’ kumpanyasını yürütüyor. Bana ne oluyor peki? Benden ne istiyorlar, değil mi?”





Kılıçdaroğlu’na çattı





Eski Meclis Başkanı AKP’li Cemil Çiçek’in “MHP’nin peşine takılmamızı yanlış buluyorum” sözleri hatırlatılan Bahçeli, “Çiçek ‘MHP niye AKP’yi arkasına taktı?’ derse cevap hakkım doğar ama ‘Neden MHP’nin arkasına takıldık?’ derse onun cevabı Binali Bey’de” karşılığını verdi.





Referandum için kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını, iptal edilme ihtimali belirdiğinde herkesten önce kendilerinin çıkacaklarını anlatan Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na da çattı: “Bunu artık söylemek mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü çok konuşuyor, çok farklı yerlerde farklı söylemlerle konuşuyor. Bir programda bizimle son görüşmesinden bahisle, ‘Bahçeli’nin ne konuştuğunu söylersem etik olmaz’ dedi. Sayın Kılıçdaroğlu etik olmayan cümleleri anlatmazsa ben görüşmeyi anlatırım, etik olup olmadığına vatandaş karar versin. Kendisini veya anayasa çalışmaları karşısında muhatap olan kişilerle ilgili farklı bir şey mi yaptık, kandırdık mı, caydırdık mı, bunları anlatmaları lazım. Benimle tekrar görüşme talebinde bulunduğu vakit, ‘Yanına iki kişi al, ben de iki kişi alayım’ derim. Şahitler olsun.”