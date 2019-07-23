Yıkamazsınız

Ankara’nın en eski yerleşim yeri olan Ulus’ta yıkım tartışmasına mahkeme “dur” dedi.





Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı içinde yer alan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın “Ulus Tarihi Şehir Merkezi Yenileme Alanı Projesi” kapsamında tarihi Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı’nın Bakanlar Kurulu kararıyla yıkılması planlanıyordu.





MAHKEME YIKIMIN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU





Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı yönetimi, yıkım kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle mahkemeye müracaat etti.





Davacı taraf, Anafartalar Çarşısı’nın Kentsel Sit Sınırları içerisinde olduğuna dikkat çekti ve 2008 yılında çarşının tescilli kültür varlığı olduğuna ilişkin karara vurgu yaptı.





Ankara 2'nci İdare Mahkemesi, 23 Ocak 2019 tarihinde görülen davada Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı yönetimini haklı buldu.





Mahkeme kararında, bilirkişi raporlarına da atıf yaparak Anafartalar Çarşısı’ndaki Seramik eserlerin korunması gereken kültür varlığı olduğuna vurgu yaptı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin yıkım kararı şu ifadelerle durduruldu: “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına…”





Ulus İşhanı, Ankara'nın Ulus semtinde 1955 yılında inşâ edilmişti. Ulus İşhanı ve Anafartalar Çarşısı Ankara ile özdeş binaların başına geliyor.





CUMHURİYET DÖNEMİ ESERLERİNDEN





Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı yönetimi, “yürütmeyi durdurma” kararının ardından, yıkım işleminin iptal edilmesi için mücadeleye başladı.





Ankara 2'nci İdare Mahkemesi tartışmalara son noktayı koydu. Mahkeme, 28 Haziran 2019'da verdiği kararda mahkeme yıkım planının iptaline karar verdi. Böylelikle "Cumhuriyet döneminin önemli eserleri" olarak nitelendirilen eserler kurtarılmış oldu.





BİLİRKİŞİ HEYETİ UYARDI: SERAMİK ESERLERİN YOK OLMASI MUKADDER





Mahkeme kararında Anafartalar Çarşısı’nda yapılan keşfe ve bilirkişi raporuna yer verdi. Ankara 2'nci İdare Mahkemesi’nin kararından atıf yaptığı Bilirkişi Kurulu Raporu’nda dikkati çeken ifadeler yer aldı.





Rapor, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi hocaları Prof. Dr. Ziya Kenan Bilici, Doç. Dr. Muharrem Çeken ve Doç. Dr. Tolga Bozkurt tarafından hazırlandı.





Raporda, “Çarşı içerisinde sanatçılar Füreyya Koral, Saniye Fenmen, Cevdet Altuğ, Atilla Galatalı tarafından 1963 yılında yaptırılan seramik duvar panoları bulunmaktadır. Bu panolardan çarşısının giriş katından başlayarak 3 kat boyunca devam eden duvar panosu alanında dünyanın en büyük seramik panosudur ve yarım asra aşkın süredir bulunduğu yerde şehir belleğine kazınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.





KÜLTÜR VARLIĞI NİTELİĞİNDE





“Çarşının yıkılması halinde anılan seramik eserlerin yok olması mukadderdir.” denilen Bilirkişi Kurulu raporunun sonuç bölümündeki şu ifadeler dikkat çekti: “Dört adet duvar resmini, üslup ve stil özellikleri bakımından, 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğine haiz eserler olduğu kanaatine varılmıştır.”