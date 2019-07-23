Anket bahane, fişleme şahane!

SAMANYOLUHABER- Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın (CBİKO) hazırladığı “Kamu Çalışanı Anketi”, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) fişlemeyi artık göstere göstere yaptığının itirafı olarak görülüyor.







T.C. kimlik numarasının, yani açık kimliğin belirtilmesi mecburi kılındığı ankete verilecek cevaplarla birlikte diğer şahsi bilgiler CBİKO tarafından kaydedilecek. Anket 5,3 milyon kamu çalışanına yönelik hazırlandı.





Ankette memur ya da işçilerin hangi kurumlarda çalıştığı, eğitim düzeyi, istihdam türü, yöneticilik deneyimleri ve çalışma sürelerine cevaplar aranıyor.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışma internet üzerinden anket.cbiko.gov.tr adresine girilerek doldurulacak.





CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN TALİMAT VERİLDİ: HERKES KATILACAK





Memur ve işçiler bu şekilde katılımı gönüllü bir araştırma yöntemi olan ankete katılmaya zorlanıyor.





Cumhurbaşkanlığı’ndan kurumlara gönderilen yazıda çalışanların anketi doldurması için “Gerekli tebligat ve takip işlemlerinin yapılması” talimatı verildi. Henüz ankete katılmamış olanlara cep telefonlarından uyarı mesajları da gönderiliyor.





87 ila 137 sorunun yöneltildiği anket 3 gün sonra tamamlanacak.





Ankette yer alan ifadelerden bazıları:





Yaptığım işin karşılığı olan ücreti alıyorum.





Çalıştığım kurumda adaletli bir ücretlendirme sistemi olduğunu düşünüyorum.





Çalıştığım kuruma sadakat göstermenin görevim olduğunu düşünüyorum.





Çalıştığım kurumun amaçlarına inanıyorum.





Çalıştığım kurumda terfi ve atamalar liyakate göre yapılır.





Amirlerime gerektiğinde rahatlıkla ulaşabiliyorum.





Amirlerimin fikirlerime değer vermediğini düşünüyorum.





Çalıştığım kurumda üst yönetim etik değerlere uygun hareket eder.





Memur ya da işçiler bu cümlelere “Katılmıyorum.”, “Kesinlikle katılmıyorum.”, “Katılıyorum” “Kararsızım” veya “Bilgim yok” şıklarından birini seçerek cevaplar verecek.





Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın duyurusuna göre her memur ve işçi, TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresini girerek ankete katılacak.

MEMUR BU SORULARA NASIL CEVAP VERSİN!





Odatv yazarı Müyesser Yıldız’ın dikkat çektiği gibi ankette farklı bölümlere yerleştirilmiş, dikkat çekici başka bazı sorular var.





Mesela 28'inci sırada, “Hükümet sistemindeki değişiklik kamu çalışanlarının hayatlarını nasıl etkiledi?” sorusuna yer verildi.





Cevap bölümüne de, “Çok olumsuz etkileri olmuştur. Olumsuz etkileri olmuştur. Aynı derecede etkisi olmuştur. Olumlu etkileri olmuştur. Çok olumlu etkileri olmuştur. Bilgim yok.” şıkları kondu.





32inci sırada, “Şimdiye kadarki uygulamaları değerlendirdiğimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini başarılı buluyorum.”,





44'üncü sırada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile beraber kurumların yetki alanları net belirlenmiştir.”,





49'uncu sırada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu geliştirdiğini düşünüyorum.”,





75'inci soruda, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin mevzuat altyapısının yeterli olduğunu düşünüyorum”,





81'inci sırada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin bürokrasiyi azalttığını düşünüyorum.” gibi hüküm cümlelerine yer verildi.





BAŞKANLIK SİSTEMİNİ ELEŞTİRENLERİN AKIBETİ NE OLACAK?





Memur ve işçilerden bu cümlelere, “Kesinlikle katılmıyorum. Katılmıyorum. Kararsızım. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bilgim yok.” cevaplarından birisinin işaretlemesi istendi.





75'inci soruya olumsuz cevap verildiğinde ise, “Hangi mevzuatların geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi ve bunun cevap şıklarına da, “Anayasa, Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelik, Genelge, Yönerge, Diğer.” seçenekleri kondu.





YORUM SORUSU BİLE VAR





Ankette, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde ele alınmasını istediğiniz hususlar nelerdir?” şeklinde bir yorum sorusu da yer aldı.





Kamu çalışanlarının ankete katılmak istemediği ancak haklarında soruşturma açılmaması için kerhen sorulara cevap verdiği belirtiliyor.





Alenen yapılan fişlemeye karşı memur ve işçi sendikaları ise sessiz.







Anketin memur ve işçilerin fişlenmesi için hazırlandığına dair iddialara mukabil Cumhurbaşkanlığı herhangi bir beyanda bulunmadı.



