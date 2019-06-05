Kartpostallardaki gibi kalacak

Bolu İdare Mahkemesi, esastan aldığı kararda Gölcük'ün gündüzleri insanlara huzur veren eşsiz bir yer, geceleri de hayvanların hayat alanı olduğuna dikkat çekti.





2017 yılında Bolu Belediyesi’nin Gölcük’te 25 odalı bungalov ve konuk evi yapılmasına dair ihale açtığını duyurmasının ardından, sivil toplum örgütleri "Gölcük Platformu" ismiyle ihalenin iptali için mücadele başlattı.





ÖNCE YÜRÜTMEYİ DURDURDU, ŞİMDİ İHALEYİ İPTAL ETTİ





2018 yılı aralık ayında ihalenin yürütmesini durduran idare mahkemesi 8 Mayıs’ta esastan karar verdi.





Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, mahkeme oy birliğiyle aldığı ve tabiatın korunmasında emsal nitelikli kararında şu noktalara dikkat çekti:





“Gölcük Tabiat Parkı; içerisinde bulunan Devlet Konukevi’nin göl yüzeyine yansımasıyla kartpostallara konu olan güzellikte, insanların şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşarak zaman geçirdiği, kültürümüzün bir parçası olarak piknik yapmak ya da göl çevresinde yürümek suretiyle huzurlu bir şekilde tabiatla buluştuğu eşsiz dinlence alanlardan biridir.





Bolu Gölcük Tabiat Parkı Revizyon Gelişme Planı’nın 25 bungalov ile idare binası yapılarak çitle çevrilmesine dair bölümü mahkeme tarafından oy birliğiyle iptal edildi.







Öte yandan gece insan faaliyetleri azaldığında göl kenarına inen ayılar, varlığı değerlendirilen kurt, tilki, çakal, porsuk, kızıl geyik, karaca, yabani kedi, sansar ve gelincik gibi hayvanlar ile endemik canlı ve hayvan türlerinin yaşam alanı olması bakımından tabiat örtüsü ve yaban hayatı için de yeryüzünün eşsiz noktalarından biridir.





Alanı daha kıymetli kılan bir yönünün de bu yaşam çeşitliliğinin varlığı olduğu şüphesizdir. Gölcük Tabiat Parkı’nın planlı bir şekilde korunması ve geliştirilmesi elbetteki önemlidir. Ancak bu planlar yapılırken yukarıda aktarılan hayat çeşitliliği gözetilerek plan kararları oluşturulması gerektiği de izahtan varestedir.





Doğal değerlerimizin korunarak gelecek nesillere bozulmadan aktarılması ve onlara yaşanabilir bir dünya bırakılması hem ulusal ve uluslararası mevzuattan hem de devreden kültürel mirasımızdan kaynaklanan bir zorunluluk ve sorumluluktur."





KIR LOKANTASINA İZİN





Mahkeme, Bolu Gölcük Tabiat Parkı Revizyon Gelişme Planı’nın 25 bungalov ile idare binası yapılarak çitle çevrilmesine ilişkin bölümünü oy birliğiyle iptal etti.





Kır lokantası, teleferik ve dağ kızağı yapımına dair iptal talebi ise reddedildi.