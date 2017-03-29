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Dink cinayeti davasında 8 tutuklama
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29 Mart 2017 12:30
Dink cinayeti davasında 8 tutuklama
Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
SHABER3.COM
Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında gazeteci, emniyet ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu 8 şüpheli, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından tutuklandı.
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