Samanyolu Haber /Gündem / Yeşile hasret İstanbul'un bir kupon arazisi daha AVM oluyor /29 Kasım 2016 19:38

Yeşile hasret İstanbul'un bir kupon arazisi daha AVM oluyor

İstanbul'da trafiğini rahatlatmak ve E-5’teki tır trafiğini azaltmak için Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi, Hadımköy’e taşınacak. Günde yüzlerce kamyon ve tırın giriş çıkış yaptığı ambarların bulunduğu araziye konut, alışveriş merkezi ve ticari alanlar yapılacak.

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İstanbul’un ana ulaşım arterlerinden biri E-5’in hemen yanı başında bulunan Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi’nin Hadımköy’e taşınarak yerine konut, alışveriş merkezi ve ticari alanlar yapılmasına ilişkin itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde (İBB) reddedildi. Ambarların taşınmasına yönelik 1/5 binlik plan değişikliği 13 Mayıs 2016’da onaylanmış, CHP ‘yapı ve nüfus yoğunluğu arttırıcı nitelikte olması’ nedeniyle plana itiraz etmişti.

AMBARLARIN YERİNE KONUT, AVM, TİCARET ALANLARI İNŞA EDİLECEK 

İstanbul’un en önemli nakliye duraklarından birinin Hadımköy’e taşınması ile E-5’in kenarında yeni bir boş alan doğacak. Yaklaşık 261 adet prefabrik ve betonarme yapı ile açık otoparkların bulunduğu alanda 40 metre yüksekliğe kadar yapılar yükselecek. 156 bin metrekarelik alanda konut, rezidans, iş merkezi, alışveriş merkezleri, otel, yönetim binaları gibi tesisler yer alabilecek. Öte yandan araziye helikopter iniş-kalkış pisti de yapılabilecek.

“DAHA FAZLA YOĞUNLUK GETİRECEK” 

CHP’nin İBB ve Zeytinburnu Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, Nakliyeciler Sitesi’nin E-5’in yanında ciddi bir yoğunluk getirdiği ve geçişleri engellediği için taşınmasını savunduklarını ancak onun yerine bölgeye yeni bir yoğunluk getirecek plana itiraz ettiklerini söyledi.

Hacıalioğlu, “Yoğunluk sebebiyle buradan kalksın, dediğimiz Nakliyeciler Sitesi’nin yerine, çok daha fazla yoğunlukta bir alan yapılıyor” dedi. Hacıalioğlu, komisyonun itirazı neden reddettiğini sordu. Soruya yanıt veren İBB İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler, söz konusu alanın imarsız bir alan olmadığının altını çizerek, bölgenin 1980 yılında kurulan bir sanayi bölgesi olduğunu söyledi. Diler, artık şehir içinde kalan bu alanların şehrin dışına taşınması için yapılan bir plan olduğunu belirtti.

E-5 KENARINDAKİ ARAZİ DE TARTIŞMAYA SEBEP OLDU

Eylül ayında da yine aynı bölgede, E-5’in hemen yanında bulunan arazinin otel yapılmak üzere turizm alanı ilan edilmesi tartışma yaratmıştı. CHP tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan arazinin ‘park’ yapılması ve isminin ‘15 Temmuz Şehitleri’ olması önerisi sunulmuş, E-5 kenarındaki araziye otel yapılmasının önünü açacak imar planı değişikliği oyçokluğu ile kabul edilmişti.
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