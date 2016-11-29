Samanyolu Haber /Gündem / Öğrenci yurdunda yangın çıktı... 3 öğrenci kayıp /29 Kasım 2016 19:24

Öğrenci yurdunda yangın çıktı... 3 öğrenci kayıp

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde bir kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 3 kız öğrenciye ulaşılamadığı belirtildi.

Öğrenci yurdunda yangın çıktı... 3 öğrenci kayıp


Bugün akşam saatlerinde Aladağ İlçesi Sinanpaşa mahallesinde bulunan ve çevre köylerde oturan ailelerin orta okul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız çocuklarının kaldığı yurtta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bir anda binayı sararken içeride bulunan öğrenciler korku içerisinde camlardan atlayarak canlarını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ve ambulanslar sevk edildi. Ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürürken, 3 kız öğrenciye ulaşılamadı. Öğrencilerin binada mahsur kalmasından endişe ediliyor.

Yaralanan öğrenciler hastanelere kaldırılırken, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 
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