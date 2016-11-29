Öğrenci yurdunda yangın çıktı... 3 öğrenci kayıp





Bugün akşam saatlerinde Aladağ İlçesi Sinanpaşa mahallesinde bulunan ve çevre köylerde oturan ailelerin orta okul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız çocuklarının kaldığı yurtta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bir anda binayı sararken içeride bulunan öğrenciler korku içerisinde camlardan atlayarak canlarını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ve ambulanslar sevk edildi. Ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürürken, 3 kız öğrenciye ulaşılamadı. Öğrencilerin binada mahsur kalmasından endişe ediliyor.





Yaralanan öğrenciler hastanelere kaldırılırken, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.