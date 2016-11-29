Trabzonspor'da Transfer gündemi değişmiyor

TRABZONSPOR,

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 12 haftada 12 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor’da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Arzu edilen saha sonuçlarının alınamaması camiada tepkilere neden olurken, bordo mavili yönetim devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviye yaparak kadroyu güçlendirmek istiyor. Savunma, orta saha ve hücum hattına takviyeler yapmayı planlayan ve transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'un bu konuda da elini çabuk tutacağı öğrenildi.





HÜCUM HATTI İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA





Transfer çalışmalarına hız veren bordo mavililerin, Atiker Konyaspor’da forma giyen sağ kanat Ömer Ali Şahiner ve sezon başı transfer döneminde de gündeme gelen Aston Villa’dan sağ bek Micah Lincoln Richards gibi oyuncular için nabız yokladığı kaydedildi. Antalyaspor’dan forvet oyuncusu Samuel Eto’nun da adı Trabzonspor ile anılırken, bordo mavililer özellikle hücum bölgesi için kaliteli isimleri kadrosuna katarak gol yollarındaki sorunu da çözmeyi hedefliyor.





TAKTİK ANTRENMAN





Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk maçında Perşembe akşamı Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, saat 11.00'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikasına basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Sakat olan Mustafa Akbaş'ın yanı sıra tedavisi devam eden ve salonda çalışan Castillo ile Bero ve Güray ve yer almadı.





YANAL'DAN FUTBOLCULARA TERAPİ





Bu arada ligde üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından morali bozulan bordo mavili futbolcuların motivasyonunu artırmaya çalışan teknik direktör Ersun Yanal, antrenman öncesi öğrencileriyle saha kenarında sohbet etti. Bu sohbetin ardından futbolcuların çalışmalar sırasında morallerinin yüksek olduğu görüldü.