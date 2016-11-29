Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da Transfer gündemi değişmiyor /29 Kasım 2016 19:43

Trabzonspor'da Transfer gündemi değişmiyor

Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapmayı planlıyor. Bordo mavililerin, Ömer Ali Şahiner, Micah Lincoln Richards ve Samuel Eto gibi isimler için nabız yokladığı öğrenildi.

Trabzonspor'da Transfer gündemi değişmiyor

TRABZONSPOR, 
Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 12 haftada 12 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor’da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Arzu edilen saha sonuçlarının alınamaması camiada tepkilere neden olurken, bordo mavili yönetim devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviye yaparak kadroyu güçlendirmek istiyor. Savunma, orta saha ve hücum hattına takviyeler yapmayı planlayan ve transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'un bu konuda da elini çabuk tutacağı öğrenildi.

HÜCUM HATTI İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA

Transfer çalışmalarına hız veren bordo mavililerin, Atiker Konyaspor’da forma giyen sağ kanat Ömer Ali Şahiner ve sezon başı transfer döneminde de gündeme gelen Aston Villa’dan sağ bek Micah Lincoln Richards gibi oyuncular için nabız yokladığı kaydedildi. Antalyaspor’dan forvet oyuncusu Samuel Eto’nun da adı Trabzonspor ile anılırken, bordo mavililer özellikle hücum bölgesi için kaliteli isimleri kadrosuna katarak gol yollarındaki sorunu da çözmeyi hedefliyor.

TAKTİK ANTRENMAN

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk maçında Perşembe akşamı Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, saat 11.00'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikasına basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Sakat olan Mustafa Akbaş'ın yanı sıra tedavisi devam eden ve salonda çalışan Castillo ile Bero ve Güray ve yer almadı.

YANAL'DAN FUTBOLCULARA TERAPİ

Bu arada ligde üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından morali bozulan bordo mavili futbolcuların motivasyonunu artırmaya çalışan teknik direktör Ersun Yanal, antrenman öncesi öğrencileriyle saha kenarında sohbet etti. Bu sohbetin ardından futbolcuların çalışmalar sırasında morallerinin yüksek olduğu görüldü.
<< Önceki Haber Trabzonspor'da Transfer gündemi değişmiyor Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:58:11