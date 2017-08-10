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Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
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Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
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10 Ağustos 2017 23:33
Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın usta ismi Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın efsane isimleri ile çok sayıda filmde rol alan Seyfettin Karadayı hayatgını kaybetti!
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