Samanyolu Haber /Gündem / Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti /10 Ağustos 2017 23:33

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane isimleri ile çok sayıda filmde rol alan Seyfettin Karadayı hayatgını kaybetti!
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