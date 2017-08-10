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Arda Turan’dan Milli Takıma dönüş açıklaması
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Arda Turan’dan Milli Takıma dönüş açıklaması
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10 Ağustos 2017 23:27
Arda Turan’dan Milli Takıma dönüş açıklaması
Arda Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Milli Takım'a döneceğini açıkladı.
Arda Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Milli Takım’a dönebileceğini açıkladı. Arda, “Hocamız uygun görürse milli formayı giymekten onur duyarım” ifadelerini kullandı.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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