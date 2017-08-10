Samanyolu Haber /Spor / Arda Turan’dan Milli Takıma dönüş açıklaması /10 Ağustos 2017 23:27

Arda Turan’dan Milli Takıma dönüş açıklaması

Arda Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Milli Takım'a döneceğini açıkladı.

Arda Turan’dan Milli Takıma dönüş açıklaması

Arda Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Milli Takım’a dönebileceğini açıkladı. Arda, “Hocamız uygun görürse milli formayı giymekten onur duyarım” ifadelerini kullandı.
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