Samanyolu Haber /Gündem / Kahramanmaraş’ta 8 şirkete kayyım atandı /10 Ağustos 2017 23:37

Kahramanmaraş’ta 8 şirkete kayyım atandı

Kahramanmaraş’ta 8 şirkete kayyım atandı

Kahramanmaraş’ta 8 şirkete kayyım atandı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan iş adamı C.K’ye ait şirketlerle ilgili inceleme başlatıldı.
 
Şirketlerin kayyıma atanmasına karar verildi 
 C.K’ye ait olan Sefa Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Kısakürek Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duru Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Arter Madencilik Nakliyat Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi, FNK Gıda Pazarlama Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duru Trafik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duygal Kısakürek İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Vobit İletişim Telekomünikasyon Elektrik Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited şirketlerine 1. ve 2. sulh ceza mahkemelerince kayyım atanmasına karar verildi.
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