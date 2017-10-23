'Yerelde yüzde 7-8 oy kaybettik, ANAP’ın fişi belediyeden çekilmişti'

Erol Kaya bugünlerde AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la en sık görüşen parti yöneticisi.







Erol Kaya, Akşam gazetesinden Pınar Işık Ardor’la yaptığı söyleşide şöyle konuştu: “2004-2009 ve 2014 yerel seçimlerden hep az oy aldık. En son yüzde 7-8’e yakın oy düşüklüğümüz var. Demek ki, bizim yerel belediyeler üzerinden topluma yansıtmaya çalıştığımız hizmetin bize dönüşünde bir sorunumuz var. 2019 seçimlere giderken ilk gireceğimiz seçim yerel seçimler ve biz 2014’de yüzde 42 almışız. Elli artı bir almamız gerekiyor ki o motivasyonla Kasım’daki seçimlere çok rahat bir şekilde girelim”





‘Belediyelerdeki başarısızlık ANAP’ın fişini çekti’







AKP genel başkan yardımcısı, yerel seçimin önemini geçmişte ANAP’ın iktidardan düşmesi örneğini vererek açıkladı: “84-89 dönemindeki belediyelerdeki başarısızlık ya da toplumun beklentilerine cevap verilememesi ANAP’ın 89’da fişini çekti. Akabinde SHP’de yaşandı. Şimdi biz baktığımızda yerelin inanılmaz bir motivasyonda olumlu ve olumsuz etkilerini görüyoruz.”





‘Yerel seçim oynamaz’





Kaya, AKP’nin yerel seçimleri 2018’e alma konusunda çalışma yaptığı yönünde çıkan kulis haberlerine ilişkin de şunları söyledi: “Yerel seçimler Mart 2019’da yapılacak hiç oynaması mümkün değil. Çünkü anayasanın değişmesi gerekir. AK Parti Mart 2019’a kalmadan yerel yönetimlerle ilgili bir değerlendirme yapıyor.