Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu Jet uçağında canlı bomba şakası yaptı /23 Ekim 2017 16:24

Anadolu Jet uçağında canlı bomba şakası yaptı

Ankara seferini yapan uçaktaki bir yolcunun, hostese 'canlı bomba' olduğunu söylemesi üzerine korkulu anlar yaşandı.

SHABER3.COM

Anadolu Jet'in saat 10.00'da Erzurum- Ankara uçuşunu yapan TK 7071 sefer sayılı uçağı, kalkış için yolcu alımına başladıktan sonra uçağa binen bir yolcuya hostes, çantasının içinde ne olduğunu sordu.

Bu sırada, ismi açıklanmayan yolcunun 'canlı bomba' olduğunu söylemesi üzerine, hostes durumu havalimanı polisine haber verdi. Polis tarafından el bagajı da alınan yolcu, güvenlik noktasına götürüldü. Üst araması yapılan ve çantaları tekrar incelenen, şaka yaptığını söyleyen yolcu, hakkında polis tarafından tutunak tutulduktan sonra uçağa yeniden alındı. Uçaktaki diğer yolcularla kabin ekibini korkutan şaka sonrası, devlet memur olduğu öğrenilen kişiye tepki gösterildi. Uçak, 15 dakika gecikmeli olarak kalktı.

Öte yandan uçakta, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın da olduğu belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anadolu Jet uçağında canlı bomba şakası yaptı Sonraki Haber >>

AKP'de mahalle karıştı

AKP'de mahalle karıştı

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Esarette Doğan Bebekler

Esarette Doğan Bebekler

Pilotların zor anları

Pilotların zor anları

Tren bekleyen kadını raylara itti

Tren bekleyen kadını raylara itti

Aman ihmal etmeyin!

Aman ihmal etmeyin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:18:36