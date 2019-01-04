Samanyolu Haber /Gündem / Yerel seçimler için seçmen listeleri bugün askıya çıktı /04 Ocak 2019 16:57

Yerel seçimler için seçmen listeleri bugün askıya çıktı

YSK'nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için bugün askıya çıkarttığı muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak saat 17.00'ye kadar askıda kalacak

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), mahalli idareler seçimi için bugün askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Buna göre, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

Öğrenciler bulundukları illerden oy kullanabilecek
Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yerel seçimler için seçmen listeleri bugün askıya çıktı Sonraki Haber >>

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Rusya'da gaz faciası

Rusya'da gaz faciası

ACIYORUM!..

ACIYORUM!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:18