Şaşkına çeviren görüntü…

Sağlam dikilmiş ve paketlenmiş minderlere gizlenen göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, İspanya ile Fas arasındaki ikinci en büyük sınır kapısı olan Farhana’da yaşandı. Aracın Faslı sürücüsü kontrol sırasında Fas tarafına kaçarak gözaltına alınmaktan kurtuldu.





Melilla’da ilk kez karşılaşılan ‘mindere gizleme’ yönetimin insan tacirleri tarafından kullanıldığı sanılıyor. İspanya'ya bağlı özerk bir il olan Melilla’ya, sadece 2018’de son 8 yılın toplamından çok daha fazla göçmen geçmeyi başardı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçen yıl İspanya topraklarına, Melilla ve Ceuta üzerinden adım atanların sayısı 6 bin 505.