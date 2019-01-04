Samanyolu Haber /Dünya / Şaşkına çeviren görüntü… /04 Ocak 2019 16:54

Şaşkına çeviren görüntü…

Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen iki kaçak göçmenin minder içindeki yolculuğu kısa sürdü.

Şaşkına çeviren görüntü

İspanya’nın Afrika’daki toprağı Melilla’da sınır muhafızlarının kontrol  ettiği bir aracın üzerine bağlanmış koltuk minderlerinin içinden kaçak  göçmen çıktı.

Sağlam dikilmiş ve paketlenmiş minderlere gizlenen göçmenlerin sağlık  durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, İspanya ile Fas arasındaki ikinci en büyük sınır kapısı olan Farhana’da yaşandı. Aracın Faslı sürücüsü kontrol sırasında Fas tarafına kaçarak gözaltına  alınmaktan kurtuldu.

Melilla’da ilk kez karşılaşılan ‘mindere gizleme’ yönetimin insan  tacirleri tarafından kullanıldığı sanılıyor. İspanya'ya bağlı özerk bir il olan Melilla’ya, sadece 2018’de son 8 yılın toplamından çok daha fazla göçmen geçmeyi başardı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçen yıl İspanya topraklarına, Melilla ve Ceuta üzerinden adım atanların sayısı 6 bin 505.
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Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

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