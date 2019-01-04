Elektrikte %10 indirim yaptılar ama dağıtım bedelini artırmışlar

EMO, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın elektrik faturalarında yüzde 10 indirim yapılması kararının ardında dağıtım şirketlerinin kârlarını artıracak hesap oyunları çıktığına dikkat çekti.







EMO açıklamasında, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan yeni tarifeye göre konutlar için çıplak enerji bedeli ve perakende hizmet bedelinden oluşan Perakende Enerji Bedeli Ekim 2018'e göre yüzde 19.2 düşürülürken; iletim, dağıtım, kayıp ve kaçak bedelinden oluşan Dağıtım Bedeline yüzde 15.7 zam yapıldı. Ayrıca tüm abone grupları için dağıtım bedelinin artırılmasıyla sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatmaya cüzi zam yapılırken, genel aydınlatma bedeli yüzde 5.22 artırıldı" ifadeleri yer aldı.







Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla, konut kullanıcılarının Ekim 2018'de 47.85 kuruşa aldıkları 1 kilovat saat elektrik için 43.32 kuruş ödeyeceklerine vurgu yapılan açıklamada, 230 kilovat saatlik asgari tüketim için 4 kişilik bir ailenin aylık ödemesi gereken elektrik faturasının 137.36 liradan yüzde 10 düşüşle 123.63 liraya indiği belirtildi.





ENERJİ İNDİ, DAĞITIM ÇIKTI





"Ancak faturada indirim yapılan kalemlere bakıldığında perakende enerji bedelinin yüzde 19.2 indirimle 34.53 kuruştan 27.91 kuruşa çekildiği, dağıtım bedelinin ise yüzde 15.7 zamla 13.32 kuruştan 15.41 kuruşa çıkarıldığı görülmektedir. Aynı şekilde sanayi tarifesinin perakende enerji bedelinde yüzde 3.9, ticarethanelerde yüzde 4.5, tarımsal sulamada yüzde 4.2, aydınlatmada yüzde 4.7 ve genel aydınlatma tarifesi perakende enerji bedelinde yüzde 0.02 indirime gidilirken tüm gruplar için dağıtım bedeli yüzde 15.7 artırılmıştır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Sonuç olarak Bakanlık, vatandaşa 'müjde' olarak sunduğu yüzde 10 indirim kararının perde gerisinde, şirketlerin kârını artıracak bir uygulamaya daha imza atmıştır. Dağıtım bedellerine yapılan yüzde 15.7'lik zam doğrudan elektrik dağıtım şirketlerinin kasasına gidecektir. Son birkaç ayda dolar kurundaki düşüş doğrultusunda kamuoyunda fiyatların indirilmesi yönünde oluşan baskıyı karşılamak ve yerel seçimler öncesinde oy toplamak için gidilen bu indirim kararıyla 'bir taşla iki kuş vurmaya' çalışan Bakanlık, bizleri yine şaşırtmamıştır."







EMO, enerji piyasasında kâr esaslı piyasa politikaları yerine ülkenin kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirileceği, kamu yararını esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak bir yapıya geçilmesini istedi.