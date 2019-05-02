Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralanan Türk öldü /02 Mayıs 2019 20:18

Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralanan Türk öldü

Yeni Zelanda'da 15 Mart tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan yaşamını yitirdi. Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen silahlı saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Christchurch kentindeki Nur Camisi’ne 15 Mart’ta düzenlenen terör saldırısında bacağından ve sırtından aldığı iki kurşunla ağır yaralanan Tuyan’ın bugün geçirdiği bir ameliyatın ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Abisinin vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirten kardeşi Yahya Tuyan,”Bugün ameliyat olmuş, kanamayı durdurmamışlar, kaybettik. Biz de iyiye gidiyor diye seviniyorduk, 50 gün oldu mücadele ediyordu, doktorlar, biz epey uğraştık fakat olmadı” dedi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

İki çocuk babası Zekeriya Tuyan, Christchurch Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart’ta yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, Tuyan ile 50 kişi de yaralanmıştı.
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