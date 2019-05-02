‘Ev hapsine devam’ kararı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları tarafından saldırıya uğrayarak dövülen avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun ev hapsi kararının kaldırılması talebi reddedildi.







Sözcü’nün haberine göre Çırağan Sarayı önündeki yolun kapatılmasına tepki gösterdiği için, Cumhurbaşkanının korumaları tarafından saldırıya uğrayan ve çıkarıldığı hakimlikçe “Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla ev hapsinde tutulan avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun avukatları, gözaltına alınışına dair ortaya çıkan yeni görüntüleri mahkemeye sundu.





Görüntülerde, Sürenoğlu’nun sadece “Bir düğün için mi” dediği ve korumaların iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanına yönelik bir hakareti olmadığı belirtilerek ev hapsi kararının kaldırılması talep edildi. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği Sürenoğlu’nun avukatlarının itirazını reddetti.