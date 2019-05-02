Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkezden kötü sinyaller geldi /02 Mayıs 2019 20:29

Merkezden kötü sinyaller geldi

Avrasya Yatırım Stratejisti Evren Devrim Zelyut, Merkez Bankası'nın salı günü yaptığı enflasyon raporunu YouTube kanalında yorumladı.

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Merkez'in açıklamalarının kura olası etkilerini analiz eden Zelyut, "Merkez'den kötü sinyaller geldi, dolar/TL'de yeni rekorlar yolda" görüşünü dile getiriyor.

Merkez'in, enflasyon beklentisini yüzde 14,6 olarak sabit tuttuğuna dikkat çeken Zelyut, "Banka bir manipüle peşinde gibi" ifadesini kullanıyor.

Bireysel hesapların da Merkez rezervleri için kullanılabileceği yolunda sinyaller olduğunu dile getiren Zelyut, "Bu çok tehlikeli bir nokta" diyor.

Ağustos ayındaki dolarda görülen 7,21 seviyesinde de Merkez'in pasif kalmasını gerekçe gösteren analist, "Lüzum görüldüğünde rezervler için ek sıkılaştırma yapılır" ibaresinin kaldırılmasının faizin düşürüleceğine yorumladığına ve doların bir kez daha 5,90'lara fırladığına vurgu yapıyor.

"Bunlar acemice hatalar" diyen Zelyut, "Önümüzdeki dönem adına ne yazık ki sıkıntılı günler bizi bekliyor" yorumunu yapıyor.

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