Yeni Şafak'ı panikleten o yazı mı?

İbrahim Karagül Rusya'yı tehdit etmiş





Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Karlov suikastine ilişkin açıklamasında CIA’yı adres göstererek, saldırının ardından Türkiye ve Rusya’nın ABD ile ilişkilerinin çok ağır darbe alacağını ileri sürdü.





Oysa Karagül, Halep’in cihatçılardan temizlenmesinin ardından yazdığı köşe yazısında “Halep’in er ya da geç intikamını alacağını” ifade etmiş ve Rusya’yı hedef göstermişti. Hatta Rusya'dan intikam alınacağını ilan etmişti.





Karagül'ün, suikastten 20 gün önce yazdığı 30 Kasım 2016 tarihli yazının başlığı "Halep'in intikamı çok acı olacaktır" balığını taşıyordu.





Karagül’ün ilgili yazısında şu ifadeler yer alıyordu;





““Esed’i, Rus’u, PKK’lısı, Hizbullah’ı, İran’ı… her birlikte bu kadim şehri yerle bir ediyor şimdi. Hep birlikte bu şehrin insanlarını diri diri toprağa gömüyor şimdi. Hizbullah’la PKK’yı, İran’la ABD’lileri aynı cephede buluşturan düşünce nedir, öfke nedir, intikam hırsı nedir? Hangi tarihi hesap görülüyor?





Washington ile Tahran’ı, Moskova ile Brüksel’i konu Halep olunca, Suriye olunca, Müslüman olunca, bizim coğrafya olunca bir araya getiren inanç, ahlaksızlık, ilkesizlik, utanmazlık nedir?





Halep binlerce yıllık bir şehir. Kendisine saldıran ülkelerin çoğundan daha yaşlı, çoğundan daha bilge, çoğundan daha güçlü bir şehir. Şehitler verse de, çocuklarını kurban etse de, o ülkelerden, o rejimlerden, o istilacı güçlerden, o ahlaksızlardan çok daha uzun ömürlü olacak, yaşayacak ve intikamını bu ülkelerden almayı bilecektir. Bunu biliyoruz. Çünkü bütün şehirler intikamını er ya da geç almıştır."





Aktif Haber